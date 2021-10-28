سواحل استان بوشهر متلاطم است/ احتمال وقوع رگبار پراکنده باران

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از اواخر وقت امروز به تدریج سرعت وزش بادهای جنوبی روی دریا افزایش می‌یابد.

وی اضافه کرد: با تداوم وزش وزش بادهای جنوبی روی دریا تا روز شنبه، دریا به تناوب در قسمت‌های شمالی و مرکزی استان تا حدودی مواج و متلاطم خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: طی این مدت با افزایش پوشش ابر در برخی از نقاط روی دریا و سطح استان، احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی به صورت تندباد لحظه‌ای و رگبار پراکنده باران دور از انتظار نیست.

وی افزود: برای ساعات آینده آسمان استان کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، طی ساعاتی افزایش ابر و در برخی نقاط با احتمال بارش پراکنده باران گاهی رعدوبرق و وزش باد. در پاره‌ای از نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی ادامه داد: جهت وزش باد غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت و از فردا در قسمت‌های شمالی و مرکزی ۱۲ تا ۳۸ گاهی بیش از ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر، فردا در سواحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ و در فراساحل گاهی بیش از ۱۵۰ سانتیمتر پیش‌بینی می‌شود.