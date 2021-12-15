قلعه خواجه در استان خوزستان لرزید

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۱۱:۵۱ امروز زلزله‌ای با قدرت ۴.۶ ریشتر منطقه قلعه خواجه در استان خوزستان را به لرزه درآورد.

این زمین لرزه در طول جغرافیایی: ۴۹.۷۵، عرض جغرافیایی: ۳۲.۳۹ و عمق ۱۰ کیلومتر زمین رخ داد.

این زلزله در ۳۵ کیلومتری قلعه خواجه (خوزستان)، ۳۶ کیلومتری چلگرد (چهارمحال و بختیاری)، ۶۱ کیلومتری لالی (خوزستان)، ۱۰۴ کیلومتری شهرکرد و ۱۵۶ کیلومتری اهواز رخ داد.

هنوز از میزان تلفات یا صدمات احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است.

شب گذشته نیز ساعت ۵۳ دقیقه بامداد چهارشنبه زلزله‌ای به قدرت ۵.‏۴‬ ریشتر حوالی چلگرد در مرز استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری را لرزاند.

بر این اساس زمین لرزه مزبور در طول جغرافیایی: ۴۹.۷۹ و عرض جغرافیایی: ۳۲.۴ و عمق ۸ کیلومتر زمین رخ داد.