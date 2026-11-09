به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوری دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی فعالیت سامانه بارشی روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه، تقریباً تمامی شهرستان‌های استان شاهد بارندگی بودند و سازه‌های آبخیزداری نقش مؤثری در مهار، کنترل و ذخیره رواناب‌های ناشی از این بارش‌ها ایفا کردند.

وی با اشاره به اثربخشی طرح‌های آبخیزداری در مدیریت منابع آب افزود: میانگین بارندگی ثبت‌شده در سطح استان حدود ۳۴ میلی‌متر بود و در مجموع ۹۱۲ سازه آبخیزداری موفق شدند ۲۶ میلیون و ۳۸۰ هزار و ۱۲۱ مترمکعب رواناب را استحصال و ذخیره‌سازی کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با تشریح عملکرد این سازه‌ها در شهرستان‌های مختلف بیان کرد: در دشتستان حدود ۸۰ درصد مخازن ۲۷۷ سازه آبخیزداری با ظرفیت استحصال ۱۲ میلیون و ۵۶ هزار مترمکعب آبگیری شده‌اند.

منصوری ادامه داد: در شهرستان گناوه حدود ۱۰۰ درصد مخازن ۱۱ سازه آبخیزداری با حجم یک میلیون و ۶۴۶ هزار و ۵۰۰ مترمکعب و در شهرستان دیلم نیز مخازن دو سازه دره امیری با حجم یک میلیون و ۵۸۰ هزار مترمکعب آبگیری شده‌اند.

وی افزود: در شهرستان تنگستان نیز حدود یک میلیون و ۹۶۸ هزار و ۵۰۰ مترمکعب رواناب در مخازن سازه‌های آبخیزداری ذخیره شده و در شهرستان‌های دشتی و بوشهر نیز تقریباً تمامی ظرفیت مخازن این سازه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

کنترل جریان‌های سطحی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر درباره وضعیت آبگیری سازه‌ها در جنوب استان خاطرنشان کرد: در شهرستان کنگان حدود ۸۰ درصد، عسلویه ۶۰ درصد و دیر حدود پنج درصد ظرفیت مخازن آبگیری شده است. همچنین در شهرستان جم و ریز حدود ۳۰ درصد سازه‌های آبخیزداری از رواناب‌های ناشی از بارندگی اخیر بهره‌مند شده‌اند.

منصوری با تأکید بر نقش طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری در مدیریت منابع آب تصریح کرد: نتایج بارندگی اخیر نشان داد که اجرای این پروژه‌ها تا چه اندازه در کنترل جریان‌های سطحی، جلوگیری از هدررفت آب، تقویت منابع آب زیرزمینی و افزایش بهره‌وری از نزولات جوی مؤثر است.

وی توسعه و تکمیل طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری را از اولویت‌های منابع طبیعی استان دانست و گفت: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر حفاظت از خاک و منابع طبیعی، زمینه استفاده بهینه از بارش‌ها و افزایش تاب‌آوری مناطق مختلف استان در برابر خشکسالی را فراهم می‌کند.