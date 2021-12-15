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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۲:۲۱

در نشست اعضای هیات مدیره استقلال چه گذشت؟

در نشست اعضای هیات مدیره استقلال چه گذشت؟

اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال صبح امروز نشستی را به میزبانی یکی از اعضا برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، در آخرین جلسه هیات مدیره باشگاه استقلال که به میزبانی سید حجت کریمی برگزار شد، مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه استقلال، توضیحاتی درباره وضعیت تبلیغات محیطی و اقدامات انجام شده در این خصوص به اعضا ارائه کرد و گزارشی هم از وضعیت مالی باشگاه و راه‌های در نظر گرفته شده جهت تامین منابع مالی به اعضا ارائه شد.

در ادامه این جلسه اعضا ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های مدیریت باشگاه، جهت احقاق حقوق باشگاه در حوزه تبلیغات محیطی، در خصوص مسائل جاری باشگاه استقلال و مسائل مالی این باشگاه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

کد مطلب 5376172

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