آغاز طرح نظارتی بازار شب یلدا در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف مرادی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر تشدید کنترل و بازرسی و نظارت در استان گفت: طرح نظارتی شب یلدا به منظور تأمین اقلام مورد نیاز و جلوگیری از تخلفات احتمالی صنفی، با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان ۱۰ روز زودتر از زمان مشابه در سال گذشته اجرایی می‌شود.

وی اظهار کرد: با توجه به قانون انتزاع از مرداد ماه سال جاری مسئولیت تأمین، توزیع و نظارت محصولات کشاورزی، غذایی و دامی اعم از گوشت، مرغ، تخم مرغ و انواع و اقسام نان از سازمان صمت منفک و به سازمان جهاد کشاورزی واگذار شده و دستورالعمل لازم در این خصوص از ۲۰ آبان ماه ابلاغ شده است.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه تمهیدات لازم در راستای اقدامات نظارتی با همکاری اتاق اصناف، اتحادیه‌های بارفروشان، میوه و سبزی، آجیل، خشکبار و قنادان در این طرح پیش‌بینی شده و با جدیت دنبال خواهد شد، عنوان کرد: در طرح یاد شده کنترل و نظارت بر فرایند صدور فاکتور، رعایت ضرایب سود عمده و خرده فروشی، نحوه عرضه اقلام اولویت‌دار شب یلدا در میادین عمده فروشی میوه و واحدهای صنفی عرضه کننده آجیل، خشکبار و شیرینی در دستور کار قرار دارد.

مرادی از همکاری اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و مجموعه بسیج اصناف در کنار بازرسان صمت استان در اجرای اقدامات نظارتی خبر داد و گفت: گشت‌های مشترک به صورت میدانی و مستمر در طول سال و ایام مختلف بویژه در اقلام اساسی در قالب همکاری با سایر دستگاه‌های متولی اجرایی می‌شود.

وی افزود: هم افزایی لازم با سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص نظارت بر شرکت‌های پخش و انبارها و همچنین آشنایی این مجموعه با فرایندهای نظارتی، اتحادیه‌ها و اصناف در راستای بهبود روند نظارت‌های اثربخش انجام می‌شود.