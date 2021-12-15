الگوی امنیتی در منطقه باید بومی باشد/ آماده کمک به عمان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، سردار سید مهدی فرحی جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دیدار با «عبدالعزیز بن عبدالله المنذری» معاون عملیات و برنامه ریزی ستاد نیروهای مسلح سلطنت عمان طی سخنانی،گفت: کشور عمان، کشور دوست و برادر ما در منطقه محسوب می شود و از جایگاه ویژه و ارزشمندی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.

وی با ابراز خرسندی از تاریخ روابط رسمی -سیاسی دو کشور،افزود: به رغم روابط دیرینه دوکشور و ارتباط ملت ها، روابط ایران و عمان وارد پنجاهمین سالگرد آن شده است و این میزان از قدمت روابط دو کشور، همکاری ها و تعاملات، می‌تواند به عنوان الگویی برای سایرکشورهای منطقه تبدیل شود.

جانشین وزیر دفاع با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که امنیت در غرب آسیا باید صرفاً توسط کشورهای منطقه تامین شود، تصریح کرد: ترتیبات و الگوی امنیتی باید بدون دخالت بازیگران فرا منطقه ای ومبتنی بر یک الگوی بومی با حضور کلیه بازیگران منطقه و درک مشترک از امنیت، صورت پذیرد.

سردار فرحی با اشاره به شانزدهمین دور از کمیسیون مشترک دوستی نظامی جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان، گفت: این کمیسیون نمونه بارز و مثال زدنی از تعاملات دوجانبه است که نشان از اراده و تعهد بالای نیروهای مسلح ایران و عمان برای همکاری و تعامل فیمابین دارد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از پیشرفت کشور عمان استقبال می‌کند، تاکید کرد: تعامل، گفتگو، رایزنی و هم‌اندیشی با همسایگان بر سر مسائل مهم منطقه‌ای و کمک به پیشرفت آنها اولویت دیپلماسی دولت جدید ایران است و در همین چارچوب وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آماده کمک به کشورهای دوست به ویژه عمان خواهد بود.

جانشین وزیر دفاع با بیان اینکه بسیاری از محصولات دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی با تکیه بر توانمندی بومی و داخلی، طراحی، تولید و ساخته می شودگفت: وزارت دفاع آمادگی دارد تا در قالب تفاهم‌نامه‌ مشترک همکاری‌های دوجانبه و مبتنی بر علایق و نیازهای مشترک و مورد توافق دو طرف را گسترش دهد.

معاون عملیات و برنامه ریزی ستاد نیروهای مسلح سلطنت عمان نیز در این دیدار ضمن تبریک پیشرفت های دفاعی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اشتراکات تاریخی و روابط عمیق پادشاهی عمان و ایران تاکید کرد: این نشست ها و جلسات مشترک به تعمیق هر چه بیشتر روابط دو کشور کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه سلطنت عمان، ایران را دوست خود می داند وبسیار علاقه مند است از ظرفیت ها و پیشرفت های علمی ایران بهره مند شود تصریح کرد: این موضوع درگفتگوی کمیته های تخصصی میان دو کشور بررسی و انشاء الله به نتایج مطلوبی برای هر دو کشور خواهد رسید.

سرتیپ «عبدالعزیز بن عبدالله المنذری» با اشاره به داران بودن مرزهای آبی طولانی کشور عمان، همکاری دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان را در تأمین هر چه بیشتر امنیت دریای عمان موثر دانست و خاطرنشان ساخت: انشاء الله در سایه همکاری و تعامل نیروهای مسلح دو کشور شاهد امنیت پایدار در این منطقه باشیم.