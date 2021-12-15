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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۴:۵۱

سومین کنگره شعر خاتم سلیمانی در شیراز برگزار می‌شود

سومین کنگره شعر خاتم سلیمانی در شیراز برگزار می‌شود

شیراز- دبیر اجرایی کنگره بین المللی خاتم سلیمانی از برگزاری سومین کنگره بین المللی شعر خاتم سلیمانی همزمان با سالروز شهادت شهید سلیمانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل شفیعی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: کنگره شعر خاتم سلیمانی همزمان با شهادت شهید سلیمانی طرح آن ارائه شد و با همکاری دستگاه‌های مختلف فرهنگی استان این کنگره و انجمن ادبی نسبت به ارائه برنامه‌های فرهنگی اقدام می‌کنند.

وی افزود: اولین برنامه این کنگره ١٠ روز بعد از شهادت شهید سلیمانی با حضور ۴٨٠ شاعر برگزار شد و اولین کتاب خاتم سلیمانی نیز طی همین بازه زمانی جمع آوری و منتشر شد این در حالی است که در سال دوم نیز کتاب این کنگره منتشر شد.

شفیعی تاکید کرد: در سال سوم نیز سعی شده کنگره خاتم سلیمانی دارای ویژگی منحصر به فردی بوده و مقرر شده تا افتتاحیه این کنگره پنجم دی ماه در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول دبیر علمی این کنگره غلامرضا کافی است و اعضای هیأت علمی این کنگره نیز شامل علیرضا غزوه، ساجده تقی زاده، محمد مرادی و امیر ارسلان اشرافی است.

او در خصوص این کنگره نیز تصریح کرد: این کنگره همزمان با روز شهادت شهید سلیمانی در روز سیزدهم دی ماه آئین پایانی این جشنواره را در سه فراز و سه مکان مختلف برگزار خواهد کرد که فراز اول آئین پایانی این کنگره در کیش و فراز دوم و سوم نیز در شیراز برگزار خواهد شد.

وی افزود: ۶٨٠ رباعی و دو بیتی جدید در سومین کنگره خاتم سلیمانی به دبیرخانه این کنگره ارسال شده است این در حالی است که در مجموع طی دوره‌های پیشین بیش از یک هزار و ٣٠٠ شعر در قالب‌های مختلف به دوره‌های قبل ارسال شد.

شفیعی ادامه داد: با توجه به وجود نهادهای مختلف فرهنگی در استان و کشور اما این کنگره با مشکل اساسی تأمین بودجه برای چاپ کتاب خاتم سلیمانی مواجه است و طی سالیان و دوره‌های قبل نیز کنگره خاتم سلیمانی با مشکلات اساسی برای تأمین مالی چاپ کتاب مواجه بود.

مجید قیصری معاونت حوزه هنری استان فارس نیز در این جلسه گفت: یکی از اصلی ترین ویژگی‌های کنگره خاتم سلیمانی آن است که این کنگره بر اساس فعالیت‌های مردمی برگزار می‌شود و امید است دستگاه‌های متولی فرهنگ نقش بیشتری در برگزاری آنی کنگره داشته باشند.

وی اضافه کرد: شهادت شهید سلیمانی به گونه‌ای در جامعه اثر گذار بود که تمامی هنرمندان جامعه به این موضوع اساسی پرداخته و در تلاش اند تا با هنر خود نسبت به پرداخت این موضوع بپردازند.

کد مطلب 5376313

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