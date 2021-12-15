به گزارش خبرنگار مهر، خلیل شفیعی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: کنگره شعر خاتم سلیمانی همزمان با شهادت شهید سلیمانی طرح آن ارائه شد و با همکاری دستگاه‌های مختلف فرهنگی استان این کنگره و انجمن ادبی نسبت به ارائه برنامه‌های فرهنگی اقدام می‌کنند.

وی افزود: اولین برنامه این کنگره ١٠ روز بعد از شهادت شهید سلیمانی با حضور ۴٨٠ شاعر برگزار شد و اولین کتاب خاتم سلیمانی نیز طی همین بازه زمانی جمع آوری و منتشر شد این در حالی است که در سال دوم نیز کتاب این کنگره منتشر شد.

شفیعی تاکید کرد: در سال سوم نیز سعی شده کنگره خاتم سلیمانی دارای ویژگی منحصر به فردی بوده و مقرر شده تا افتتاحیه این کنگره پنجم دی ماه در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول دبیر علمی این کنگره غلامرضا کافی است و اعضای هیأت علمی این کنگره نیز شامل علیرضا غزوه، ساجده تقی زاده، محمد مرادی و امیر ارسلان اشرافی است.

او در خصوص این کنگره نیز تصریح کرد: این کنگره همزمان با روز شهادت شهید سلیمانی در روز سیزدهم دی ماه آئین پایانی این جشنواره را در سه فراز و سه مکان مختلف برگزار خواهد کرد که فراز اول آئین پایانی این کنگره در کیش و فراز دوم و سوم نیز در شیراز برگزار خواهد شد.

وی افزود: ۶٨٠ رباعی و دو بیتی جدید در سومین کنگره خاتم سلیمانی به دبیرخانه این کنگره ارسال شده است این در حالی است که در مجموع طی دوره‌های پیشین بیش از یک هزار و ٣٠٠ شعر در قالب‌های مختلف به دوره‌های قبل ارسال شد.

شفیعی ادامه داد: با توجه به وجود نهادهای مختلف فرهنگی در استان و کشور اما این کنگره با مشکل اساسی تأمین بودجه برای چاپ کتاب خاتم سلیمانی مواجه است و طی سالیان و دوره‌های قبل نیز کنگره خاتم سلیمانی با مشکلات اساسی برای تأمین مالی چاپ کتاب مواجه بود.

مجید قیصری معاونت حوزه هنری استان فارس نیز در این جلسه گفت: یکی از اصلی ترین ویژگی‌های کنگره خاتم سلیمانی آن است که این کنگره بر اساس فعالیت‌های مردمی برگزار می‌شود و امید است دستگاه‌های متولی فرهنگ نقش بیشتری در برگزاری آنی کنگره داشته باشند.

وی اضافه کرد: شهادت شهید سلیمانی به گونه‌ای در جامعه اثر گذار بود که تمامی هنرمندان جامعه به این موضوع اساسی پرداخته و در تلاش اند تا با هنر خود نسبت به پرداخت این موضوع بپردازند.