«روغن کنجد» در تماشاخانه سپند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، نمایش «روغن کنجد» با نویسندگی ایمان صدیق، کارگردانی آرمان شهبازی و تهیه کنندگی سعید چنگیزیان از نخستین روز دی‌ ماه در تماشاخانه سپند روی صحنه می‌رود.

بازیگران این نمایش ۶۵ دقیقه‌ای عبارتند از مهدی صناعتی (سعید چنگیزیان)، صبا گرگین پور، دلسا کریم زاده، امیر شاه علی، ابوالفضل وزیری، سید عماد حسینی، پرسا مقدس و دیبا دهقانی.

همچنین از عوامل این نمایش می‌توان به مجری طرح: هاتف کلاته، برنامه ریز: آیدین صمیمی، دستیار کارگردان: مارال عبدالحسین پور، مدیر صحنه: علی عباسی، دستیاران صحنه: فربد خیری و مریم راد، طراح نور: رضا خضرایی، طراح صحنه: آرین کشیش‌زاده، طراح لباس: ستاره دلاویز، طراح گریم: وحدت سرچونی، مدیر تبلیغات: امیر قالیچی، مشاور رسانه‌ی: امیر پارسائیان‌مهر، طراح پوستر و بروشور: حمید شیرزاد، ساخت تیزر: رامین علیزاده، عکاس: شهریار اکبریه، مدیر اجرایی: میثم اسداللهی اشاره کرد.

در خلاصه داستان این نمایش که به قلم ایمان صدیق نوشته شده، آمده است: یک زوج فرهنگی با پدر پیر خود زندگی می کنند و با توجه به فشارهای صاحبخانه عجله‌ای برای تخلیه خانه ندارند. صاحبخانه در تلاش است تا ملک خود را به مستاجر جدید اجاره دهد و این پریشانی با رسیدن نقاش و کارگر او به اوج می رسد ... .

پیش‌فروش نمایش «روغن کنجد» که از اول دی، ساعت ۲۱ روی صحنه می‌رود از روز چهارشنبه ۲۴ آذر ساعت ۱۲ آغاز می‌شود.