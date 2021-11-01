میزبانی سپند از نمایش «قتل در کاخ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای گروه، نمایش «قتل در کاخ» به کارگردانی پوریا جعفرپور کاشی و بر اساس متنی از جاناتان سییر روی صحنه می رود.

مترجم و دراماتورژ این نمایش پوریا جعفرپور کاشی و بازیگران آن (به ترتیب حروف الفبا) عبارتند از مهدی رضایی، روژین صدرزاده، کامران طاهری، مجید عراقی، میلاد کرباسی، فرنوش مرواری، نکیسا نوری هستند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از مشاور کارگردان: مهدی خالدی، دستیاران: بهناز شهسوار، میترا اکبری، محمدحسین خدمت‌پرست و آیلین حاجی زاده، برنامه ریز: میترا اکبری، طراح صحنه: پوریا جعفرپور کاشی، طراح لباس: نکیسا نوری، دستیار: فاطمه عابدینی، ساخت دکور: گروه طراحی رایا، مدیر صحنه: محمدحسین خدمت‌پرست، دستیار صحنه: علیرضا اسدی، طراح گریم: سارا چگینی، طراح پوستر: پوریا جعفرپور کاشی، گرافیک و موشن: صادق حسینی و پیمان جعفرپور، عکاس: پیمان جعفرپور، تبلیغات مجازی : آتنا تندرو، روابط عمومی: بهناز شهسوار، مشاور رسانه: ندا کاوندی.

«قتل در کاخ» از ۱۰ تا ۲۰ آبان ۱۴۰۰ در تماشاخانه سپند روی صحنه می‌رود.