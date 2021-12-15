فعالیت بیش از ۲۱۰ واحد صنعتی مهم و اثربخش در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، رامین ربیعی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۲۱۶ واحد صنعتی مهم استان با میزان سرمایه گذاری بالغ بر ۱۲۱ هزار میلیارد ریال به صورت مستقیم برای بیش از ۴۷ هزار نفر اشتغالزایی نموده‌اند.

وی اضافه کرد: از این تعداد شهرستان کرج با ۷۶ واحد رتبه اول، شهرستان نظرآباد با ۵۵ واحد در رتبه دوم و همچنین فردیس با ۳۴ واحد، اشتهارد با ۲۹ واحد و ساوجبلاغ با ۲۳ واحد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

۱۲۳ طرح استراتژیک مراحل تکمیلی خود را طی می‌کنند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز افزود: در حال حاضر ۱۲۳ طرح مهم و استراتژیک با میزان سرمایه گذاری بالغ بر ۱۷۵ هزار میلیارد و ۶۳۷ میلیون ریال و امکان اشتغالزایی بیش از ۲۳ هزار نفر در استان البرز مراحل تکمیلی خود را طی می‌کنند.

ربیعی گفت: از مجموع این تعداد طرح مهم در حال اجرا شهرستان اشتهارد با ۳۸ واحد رتبه اول، شهرستان ساوجبلاغ با ۲۷ واحد در رتبه دوم و همچنین کرج با ۲۶ واحد، نظرآباد با ۲۶ واحد و فردیس با ۶ واحد در رتبه‌های بعدی استان قرار دارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز تصریح کرد: طرح‌های وی آی پی با اشتغال بالای ۲۰۰ نفر و سرمایه گذاری بیش ۲۰۰ میلیارد ریال از اهمیت بالایی در حوزه اشتغال پایدار دارند.

ربیعی اضافه کرد: با اولویت تداوم و ارتقای حجم تولیدات و صادرات این واحدها در قالب مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان و کارگروه‌های تخصصی دیگر برای رسیدگی به مشکلات این واحدهای صنعتی از هیچ تلاشی فروگذاری نمی‌کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با تاکید بر اینکه باید برای جلب سرمایه گذاری جهت تکمیل و اجرای طرح‌های برتر در استان لازم است برخی مشوق‌های منطقی و قانونی پیش بینی و اجرایی شود، تصریح کرد: وجود صنایع غذایی، دارویی، قطعه سازی خودرو، شوینده و بهداشتی که در برخی از این موارد که در آن قطب تولیدی کشور محسوب می‌شویم باید مورد توجه قرار گیرد.