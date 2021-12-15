  1. استانها
  2. البرز
۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۴:۵۹

رئیس سازمان صمت البرز البرز خبر داد؛

فعالیت بیش از ۲۱۰ واحد صنعتی مهم و اثربخش در البرز

فعالیت بیش از ۲۱۰ واحد صنعتی مهم و اثربخش در البرز

البرز - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز گفت: هم اکنون ۲۱۶ واحد مهم و اثر بخش در استان مستقر و در حال فعالیت هستند که از سهم بالایی در تولیدات استراتژیک و صادرات غیرنفتی برخوردار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین ربیعی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۲۱۶ واحد صنعتی مهم استان با میزان سرمایه گذاری بالغ بر ۱۲۱ هزار میلیارد ریال به صورت مستقیم برای بیش از ۴۷ هزار نفر اشتغالزایی نموده‌اند.

وی اضافه کرد: از این تعداد شهرستان کرج با ۷۶ واحد رتبه اول، شهرستان نظرآباد با ۵۵ واحد در رتبه دوم و همچنین فردیس با ۳۴ واحد، اشتهارد با ۲۹ واحد و ساوجبلاغ با ۲۳ واحد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

۱۲۳ طرح استراتژیک مراحل تکمیلی خود را طی می‌کنند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز افزود: در حال حاضر ۱۲۳ طرح مهم و استراتژیک با میزان سرمایه گذاری بالغ بر ۱۷۵ هزار میلیارد و ۶۳۷ میلیون ریال و امکان اشتغالزایی بیش از ۲۳ هزار نفر در استان البرز مراحل تکمیلی خود را طی می‌کنند.

ربیعی گفت: از مجموع این تعداد طرح مهم در حال اجرا شهرستان اشتهارد با ۳۸ واحد رتبه اول، شهرستان ساوجبلاغ با ۲۷ واحد در رتبه دوم و همچنین کرج با ۲۶ واحد، نظرآباد با ۲۶ واحد و فردیس با ۶ واحد در رتبه‌های بعدی استان قرار دارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز تصریح کرد: طرح‌های وی آی پی با اشتغال بالای ۲۰۰ نفر و سرمایه گذاری بیش ۲۰۰ میلیارد ریال از اهمیت بالایی در حوزه اشتغال پایدار دارند.

ربیعی اضافه کرد: با اولویت تداوم و ارتقای حجم تولیدات و صادرات این واحدها در قالب مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان و کارگروه‌های تخصصی دیگر برای رسیدگی به مشکلات این واحدهای صنعتی از هیچ تلاشی فروگذاری نمی‌کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با تاکید بر اینکه باید برای جلب سرمایه گذاری جهت تکمیل و اجرای طرح‌های برتر در استان لازم است برخی مشوق‌های منطقی و قانونی پیش بینی و اجرایی شود، تصریح کرد: وجود صنایع غذایی، دارویی، قطعه سازی خودرو، شوینده و بهداشتی که در برخی از این موارد که در آن قطب تولیدی کشور محسوب می‌شویم باید مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 5376367

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها