محموله ۲هزار و ۹۲۱ کیلو گرمی مرفین در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر فرشید ظهر چهارشنبه ۲۴ آذر در جمع خبر نگاران اظهار کرد: مأموران انتظامی استان با اقدامات پلیسی در ایست و بازرسی سهل آباد موفق به کشف محموله دو هزار و۹۲۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع مرفین که از مرزهای شرقی بارگیری و در بار برنج خودروی تریلی جا سازی شده بود را کشف کردند.

به گفته وی در این ارتباط دو نفر دستگیر و یک دستگاه خودرو توقیف شد و دستگیری دیگر اعضای این باند در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال توسط دستگاه‌های مقابله کننده با مواد مخدر حدود ۶۴ تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است، گفت: ۹۴ درصد کشفیات توسط رزمندگان پلیس استان کشف شده است.

وی تصریح کرد: در این مدت ۹۶ باند مواد مخدر که در حمل و نقل و جابه جایی و توزیع مواد مخدر نقش داشتند، متلاشی شدند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره تعداد قاچاقچیان دستگیر شده و جایگاه خراسان جنوبی در کشف انواع مواد مخدر در کشور گفت: از ابتدای سال جاری بیش از هفت هزار و ۶۰۰ قاچاقچی و توزیع کننده مواد مخدر دستگیر شده است.

وی با بیان اینکه بیش از هزار و ۵۰۰ خودرو در این ارتباط توقیف شد، گفت: در بحث جابه جایی و حمل و نقل مواد مخدر امسال شش درصد افزایش در زمینه خودروهای توقیفی را داشته ایم.

سردار فرشید اضافه کرد: متلاشی کردن باندهای مواد مخدر هم امسال ۱۰ درصد افزایش داشته است و با تلاشی که همکاران انتظامی استان با روحیه ایثارگری، بسیجی و جهادی دارند کشفیات سال جاری انواع مواد مخدر در ۱۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.

به گفته وی بر اساس جمعیت استان خراسان جنوبی در این زمینه در رتبه اول کشور و از نظر کشفیات مواد مخدر در رتبه چهارم کشور است.

وی عنوان کرد: با توجه به امکاناتی که داریم نهایت تلاش خود را برای خدمت رسانی به مردم انجام می‌دهیم و اگر تجهیزات و امکانات بیشتری در اختیار داشته باشیم استفاده بهتری در انجام مأموریت‌ها خواهیم کرد.