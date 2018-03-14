به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعد از ظهر چهار شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و نشست با کارآفرینان و سرمایه گذاران شهرستان دشتی اظهار داشت: با توجه به سال اقتصاد مقاومتی تولید واشتغال ستاد تسهیل و موانع در شهرستان های استان تشکیل شد که دشتی به عنوان آخرین شهرستان می باشد.

وی افزود: با توجه به پایان سال انتظار داریم مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و بانکها توجه جدی تری در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی به شهرستان داشته باشند.

نادری با تاکید بر اینکه شهرستان دشتی از ظرفیت های بالقوه ای در بخش های مختلف از جمله کشاورزی، معادن، گردشگری و غیره برخوردار است، یادآور شد: برای احیاء این ظرفیت ها باید توجه جدی به زیر ساخت های شهرستان صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه راهها به عنوان یکی از زیرساخت های مهم شهرستان به شمار می رود، ادامه داد: شهرستان دشتی با دارا بودن ۸۰۰ کیلومتر راه اصلی نیازمند توجه جدی به آن است.

وی اظهار کرد: در حوزه کشاورزی نیز این شهرستان یکی از قطب های اصلی تولید محصولات خارج از فصل است و در حال حاضر نیز دارای ۶۴ هزار هکتار اراضی قابل کشت است.

نادری با اشاره به اینکه شهرستان دشتی دارای یکصد اثر تاریخی است، خاطر نشان کرد: کلات حیدری، کوه مند و کوه نمک از جمله مناطق گردشگری شهرستان به شمار می رود.

فرماندار دشتی ادامه داد: راه اندازی گمرک لاور ساحلی به عنوان یکی از مطالبات اصلی مردم آن منطقه بوده که به حمدالله در دولت تدبیر وامید این مهم تحقق یافت ولی می طلبد امکانات مناسب تری در آنجا ایجاد شود و از طرفی نیز این بندر ظرفیت خوبی برای صادرات مواد معدنی است.

وی تصریح کرد: شهرک صنعتی با ۱۰۲ هکتار و ناحیه صنعتی با ۱۵ هکتار آماده سرمایه گذاری است که امیدواریم هر چه زودتر شاهد حضور سرمایه گذاران در سطح شهرستان باشیم تا بخشی از مشکل اشتغال منطقه مرتفع شود.

نادری اضافه کرد: در حوزه منابع آب نیز اقدامات خوبی صورت گرفته که احداث سدهای باغان و دشت پلنگ و سد قیز قلعه از جمله مهمترین اقدامات صورت گرفته به شمار می رود که امیدواریم هر چه زود این طرحها به بهره برداری برسد تا کمتر شاهد هدر رفتن آبها باشیم.

وی خاطر نشان کرد: در چند سال اخیر پیگیریهای در خصوص احداث پست ۱۳۲ کیلو وات شنبه صورت گرفته ولی تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته که امیدواریم هر چه زودتر این موضوع تحقق گیرد.