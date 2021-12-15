تعامل شبکه های دینی هم افزایی و انسجام فرهنگی را به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید باباخانی عصر چهارشنبه در مراسم معارفه دبیر شورای هماهنگی شبکه های هیئت و تشکل های دینی گلستان اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یک مجموعه ساختارمند فعالیت های خود را آغاز کرده و از سال ۸۰ تا ۹۷ حدود ۴۰ موسسه در سازمان تبلیغات تاسیس شده است.

مدیرکل تشکل ها و هیات های دینی سازمان تبلیغات کشور با اشاره به اینکه موسسه های ایجاد شده در این سازمان هر کدام در حوزه های کاری خود پیشتاز بوده اند، تصریح کرد: با توجه به این گستردگی اما بین این مجموعه ها انسجام وجود نداشت چرا که هر کدام از آنها بر اساس نیاز و بسترها که در شرایط کشور وجود داشت تاسیس شده است.

باباخانی با بیان اینکه از سال ۹۷ به بعد انسجام مجموعه های این سازمان مورد توجه قرار گرفت، افزود: در حوزه رسانه انسجامی وجود نداشت لذا در بنیان سپهر تلاش شد تا این مجموعه ها علاوه بر رقابت، با هم تعامل هم داشته باشند و در یک جبهه فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه تلاش کرده ایم، انسجام بین جامعه هیات ها را با قرار گرفتن کانون مداحان و بنیاد دعبل به وجود بیاوریم، یادآور شد: بر همین اساس سازمان هیات و تشکل های دینی تاسیس شد تا بنیاد دعبل در کنار این شبکه ها قرار بگیرد و با آخرین تحولاتی که این بنیاد داشته است بتواند مرکز ارائه خدمات جامع به کل هیات های دینی و مجموعه های فرهنگی باشد.

بابا خانی اضافه کرد: ۱۷۰ خدمت در ۱۷ محور بنیاد دعبل تعریف شده و سبد خدماتی این مجموعه شامل همه مراکز فرهنگی است.

مدیرکل تشکل ها و هیات های دینی سازمان تبلیغات کشور گفت: شاید در نگاه اول هم افزایی و تعامل بین موسساتی که هر کدام با ماموریت ویژه و هر کدام در بستر زمانی متفاوت به وجود آمده اند، کمی سخت به نظر بیاید اما با تلاش، تبادل فعالیت و امکانات این مهم در یک بازده زمانی محقق خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در این تعامل هویت هر مجموعه باید حفظ شود، خاطرنشان کرد: باید تداخلات برنامه ها کم شود تا بتوانیم به یک خط فکری و راهبردهای مشترک برسیم و هم دلی ایجاد شود.