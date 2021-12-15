یک نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی درجنوب تهران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود کمانی، مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی گفت: برای تحقق این تعهد که به وزارت نیرو داده شده است طرح‌های نیمه کاره تجدید پذیر در حال تکمیل هستند که نیروگاه یک مگاواتی جنوب تهران از جمله آنهاست.

وی گفت: امیدواریم با همین روند بقیه نیروگاه‌های نیمه کاره را به مدار آورده و تکمیل کنیم تا در سال‌های آینده مشکلات قطعی برق را در زمان اوج مصرف نداشته باشیم.

مدیرعامل شرکت انرژی‌های تجدید پذیر و بهره وری انرژی ایران ادامه داد: سازمان ساتبا به وزارت نیرو متعهد شده است که تا پیش از تابستان سال آینده ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر احداث کند.

کمانی گفت: برق تولید شده از این نیروگاه به شبکه سراسری تزریق می شود.