احمد تیموری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان دهاقان مهد گلخانه‌های استان اصفهان و حتی کشور تلقی می‌شود و سابقه بسیار دیرینه‌ای در این زمینه دارد.

وی با اشاره به اینکه شهرستان دهاقان مستعد کاشت محصولات گلخانه‌ای است، افزود: دهاقان به سبب اقلیم، آب و خاک مناسب توانسته محصولات گلخانه‌ای از جمله گل شاخه بریده، خیار، گوجه و فلفل دلمه‌ای تولید کند و علاوه بر تأمین نیاز بازار داخل، دست به صادرات هم بزند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان صادرات به روسیه را هدف اصلی گلخانه داران دهاقانی دانست و خاطرنشان کرد: در طول این سال‌ها، صیفی‌جات گلخانه‌ای دهاقان به ویژه فلفل دلمه‌ای به کشورهای حاشیه خلیج فارس و قرقیزستان صادر شد اما صادرات این محصولات به کشور روسیه سود اصلی را برای گلخانه‌داران به همراه داشت و همین امر سبب گشت که همه گلخانه‌داران دهاقانی به امید صادرات به روسیه، اقدام به کشت تک محصولی فلفل دلمه‌ای نمایند که البته بسیار مرغوب و باکیفیت نیز بود.

روسیه گلخانه داران دهاقانی را غافلگیر نمود

وی از شروع اتفاقی غافلگیر کننده و سوال برانگیز خبر داد و عنوان کرد: در دو هفته گذشته گزارشی به دست ما رسید مبنی بر اینکه کشور روسیه محصول فلفل دهاقان را برگشت داده و اعلام نارضایتی نموده است که به شدت منجر به غافلگیری گلخانه داران دهاقانی شد.

تیموری اذعان کرد: سریعاً مکاتباتی را با سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان صورت دادیم و اطلاعیه کشور روسیه را مبنی بر نارضایتی از محصولات گلخانه‌ای دهاقان را هم ضمیمه نامه نمودیم و در ادامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی هم با وزیر کشور مکاتبه مربوطه را صورت داد و شهرستان دهاقان نقطه شروع این ماجرای غافلگیر کننده و قابل تأمل شد.

نارضایتی روسیه از سموم ایرانی

وی در پاسخ به این سوال که چه اتفاقی منجر به شوک و ناراحتی گلخانه داران دهاقانی شده است، تصریح کرد: ماجرا از این قرار است که کشور روسیه اعلام نموده سمومی که کشور ایران برای محصول فلفل دلمه‌ای خود مصرف نموده مجاز نبوده است، در واقع چهار نوع سمی مورد مصرف محصول گلخانه‌ای ایران از نظر فنی و از نظر کشور روسیه مجاز نیست و به همین سبب اقدام به باز گشت دادن محصولات ایران نموده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان افزود: بر اساس پیگیری‌های وزیر کشور بخشی از تقصیر این ماجرا مربوط به جهاد کشاورزی و بخش دیگری مربوط به علوم پزشکی می‌شود.

اختلاف نظر ایران و روسیه

وی سموم محصول گلخانه‌ای دهاقان را مجاز دانست و افزود: البته کشور ایران اظهار کرد که سموم استفاده شده در محصول فلفل دلمه‌ای گلخانه‌ای کشور مناسب و مجاز است و ایران بر اساس استاندارد کشورهای اروپایی اقدام به لاستفاده از این سموم نموده است اما روسیه اعلام نموده که از نظر ما این سموم غیرمجاز هستند.

تیموری با اشاره به ممانعت روسیه از مذاکره با ایران گفت: کشور روسیه در روزهای نخست مکاتبات و پیگیری‌های ایران، اجازه ورود تیم مذاکره کننده ایرانی را به روسیه ندادد و در جلسه‌ای که در سطح ملی برگزار شد دو نماینده از گلخانه داران دهاقانی هم حضور داشتند اما در حال حاضر کشور روسیه چراغ سبزی به ایران نشان داده تا مذاکراتی صورت پذیرد.

وی گفت: براین اساس به شکل مجدد، نمونه گیری از فلفل دلمه‌ای گلخانه‌ای دهاقان انجام می‌شود و مسئولان پیگیر رفع مشکل صادرات دهاقان هستند.