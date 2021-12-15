پنالتی به سود آلومینیوم اراک مشکوک بود

به گزارش خبرنگار مهر، ساکت الهامی شامگاه چهارشنبه بعد ازتساوی یک بریک تیمش نساجی مازندران برابر تیم آلومینیوم اراک درجمع خبرنگاران گفت: تیم آلومینیوم اراک روی غفلت بازیکنان ما وصحنه کاملاً مشکوک صاحب موقعیت پنالتی شدند که واقعاً تصمیم مشکوکی از سوی داور بوده است.

وی افزود: با چند نفر از پیشکسوتان داوری پس از مسابقه صحبت کردیم، آنها گفتند پنالتی به سود تیم اراک درست نبوده و قطعاً باشگاه این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

وی اضافه کرد، البته من نمی‌توانم در این مورد صحبت کنم، چون مسئولیت خارج از زمین با من نیست.

کمیته داوران زحمت باشگاه‌ها را به باد ندهد

سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران همچنین در خصوص قضاوت داور بازی گفت: باشگاه در این مورد اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

الهامی، با اشاره به اینکه درهر صورت بابت تلاش‌هایی که تیم داوری مسابقه داشتند، خسته نباشید به آنها می گویم، ادامه داد، قطعاً باشگاه این موضوع را پیگیری خواهد کرد، اما خواهش من از کمیته داوران این است که ما خیلی داریم زحمت می کشیم و نباید اجازه دهند که حق هواداران مان ضایع شود.

برتر از تیم آلومینیوم اراک بودیم

سرمربی تیم نساجی مازندران درعین حال از عملکرد شاگردانش در دیدار با تیم آلومینیوم اراک تشکر کرد وگفت: تیم ما دراین مسابقه بازی را خیلی خوب شروع کرد و دنبال این بودیم که خیلی زود به آنها گل بزنیم.

الهامی گفت، قبل از گلی که زدیم، خیلی خوب بازی کردیم و در نیمه اول بعد از گل هم روند خوبی داشتیم. وی ادامه داد، در نیمه دوم باز هم مالکیت بازی دراختیار تیم نساجی بود و حتی مستحق پیروزی برابر تیم آلومینیوم بودیم.

دوست داشتم با ۳ امتیاز مسابقه هواداران شادی کنند

سرمربی تیم نساجی مازندران درعین حال از اینکه تیمش ۳ امتیاز کامل مسابقه را ازتیم آلومینیوم اراک نگرفت، ابرازناراحتی کرد وگفت: به بچه‌ها خسته نباشید می گویم، خیلی دویدند و زحمت کشیدند ولی متأسفم که با وجود این بازی خوب نتوانستیم سه امتیاز را کسب و دل هوادارانمان را شادتر کنیم.

الهامی افزود: از نظر بازی حتی یک موقعیت هم به اراک ندادیم. ولی فوتبال همین است و این اتفاقات وجود دارد. امیدوارم که در ادامه راه روند خوبی که در این چند هفته در پیش گرفته‌ایم ادامه داده و بهتر نتیجه بگیریم بازهم می گویم که با توجه به شرایط زمین، بچه‌ها فوق العاده بودند.

به گزارش مهر، تیم نساجی مازندران در چارچوب هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور عصر چهارشنبه در ورزشگاه شهدای ساری میزبان تیم آلومینیوم اراک بود و درنهایت برابر میهمان مدعی خود به تساوی یک بریک دست یافت. نساجی با کسب یک امتیاز این بازی خانگی ۱۱ امتیازی شد و در رده دهم جدول رده بندی این مسابقات باقی ماند.