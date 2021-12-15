به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان عصر امروز چهارشنبه در نشست خبری پس از دیدار تیم صنعت نفت آبادان و شهر خودروی مشهد اظهار کرد: خیلی بازی سختی بود اما در نیمه اول می‌تواسنتیم به حریف گل بزنیم.

وی افزود: با فشاری که آوردیم ولی تیم حریف دوام آورد اما با گلزنی شروین بزرگ پیروز شدیم.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان ادامه داد: راه‌های مختلفی را برای گلزنی در نیمه اول و دوم امتحان کردیم تا به این برد رسیدیم.

منصوریان بیان کرد: ما پلن خود را برای شروع بازی تغییر دادیم و در ریتم حمله بودیم.

وی اضافه کرد: با توجه به مشکلات زیاد تیم اما ۳ امتیاز بازی را کسب کردیم.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: ما خط حمله‌های مختلف را آزمایش می‌کنیم تا به یک ایده آل رسیدیم و من از عملکرد تیمم راضی هستم.

منصوریان اظهار کرد: با توجه به تجربه ۱۳ سالگی در مربیگری که دارم می‌گویم که نتایج باقی می‌ماند.

وی افزود: در جام حذفی با تیمی بازی داریم که بسیار خوب است.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان عنوان کرد: جام حذفی را خیلی جدی می‌گیریم و بازی بسیار سختی داریم.