تحت پوشش قرار گرفتن یک میلیون و ۲۵۰ هزار روستایی در صندوق بیمه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله عبدالملکی در مراسم اجرای عملیاتی طرح بیمه یک میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار روستایی و عشایری کشور گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر برای بنده یک جایگاه ویژه دارد و بیشترین علاقه را به این صندوق دارم و اولین مقصدم در حوزه رفاه همین جا بوده است.

وی افزود: سال ۸۹ عضو هیئت مدیره صندوق بودم و اوقات خوبی در تعامل با همکاران این صندوق و خدمت رسانی به جامعه هدف سپری کردم.

وی در ادامه خطاب به کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: بابت عملیاتی کردن طرح بیمه فراگیر از شما تشکر می‌کنم که یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر از افراد در روستا و مناطق عشایری و کشاورزی تحت حمایت صندوق قرار گرفتند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این کار بزرگ شما برای ما افتخاری بزرگ است؛ در این مدت کوتاه ۸۰ درصد به جمعیت تحت حمایت صندوق افزوده شد.

عبدالملکی با تاکید بر اینکه موضوع بیمه اجتماعی و تأمین آتیه برای مردم، از جمله رویکردهای اساسی دولت سیزدهم است گفت: در جلسه امروز هیئت دولت، رئیس جمهور بر تأمین آتیه و فراگیری و توسعه بیمه اجتماعی با اولویت اقشار آسیب پذیر یعنی کسانی که مظلوم واقع شده‌اند و سهمشان از اقتصاد ملی به اندازه لازم پرداخت نشد، تاکید کردند. از این مظلومان بخشی در روستاها هستند و کشاورزی می‌کنند و برخی از عشایرند. امتیازات خوبی در قانون لحاظ شده و این صندوق خوب با لحاظ آن امتیازات شکل گرفته است.

وی ادامه داد: خبر خوب این است که نسبت پشتیبانی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان بسیار خوب است و یک علت آن جوان بودن صندوق است؛ اما قطعاً از همین حالا با همت شما و برنامه ریزی می‌توانیم آینده روشنی را برای این صندوق رقم بزنیم و از اینکه در مالی و دیگر مشکلاتی که صندوق‌های دیگر دچارش هستند بیفتد، جلوگیری کنیم. این امر برنامه‌ریزی و همت بالای شما را می‌طلبد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: باید تلاش کنیم هرچقدر می‌توانیم جمعیت بیشتری از گروه مخاطبان را، تحت عضویت صندوق دربیاوریم. باید با هرچه در توان داریم سعی کنیم این صندوق را بیشتر معرفی کرده و بشناسانیم و مردم را تشویق کنیم که عضو آن شوند.

عبدالملکی با بیان اینکه مسئولیت داریم وظیفه خود را در قبال کارگزاران این صندوق نیز انجام دهیم گفت: اگر مشکلاتی دارید باید برطرف کنیم. برخی کارگزاران حاضر در این مراسم به برخی مطالبات پرداخت نشده اشاره کردند که از مدیرعامل صندوق درخواست می‌کنم تمام حقوق عقب‌مانده را تحت هر عنوانی که هست در اسرع وقت تسویه کند. قول می‌دهیم در کنار شما و همراه شما باشیم و با همدیگر خدماتی ارائه کنیم که همه مردم از ثمراتش بهره‌مند شوند.

وی اضافه کرد: در تلاشیم منابع صندوق‌ها را تقویت کنیم؛ خبرهای خوبی در راه است که اعلام می‌کنیم.