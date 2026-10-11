  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹

۳۵ نقطه بحرانی آبگرفتگی در اهواز شناسایی شد

۳۵ نقطه بحرانی آبگرفتگی در اهواز شناسایی شد

اهواز - استاندار خوزستان با اعلام شناسایی ۳۵ نقطه بحرانی آبگرفتگی در اهواز از آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با بارندگی پیش‌رو و پیشگیری از وقوع سیلاب در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان اهواز در فرمانداری این شهرستان گفت: جلسه امروز مربوط به موضوع بارندگی‌های پیش‌رو و احتمال وقوع سیل است و در اهواز ۳۵ نقطه بحرانی آبگرفتگی داریم که با جلسات برگزارشده و پیگیری‌های انجام‌شده، برای کاهش آسیب در مواقع بحرانی آمادگی داریم.

وی با اشاره به حضور دستگاه‌های مختلف در این جلسه افزود: شهردار و شهرداران مناطق مختلف اهواز، فرماندار و سایر بخش‌ها و دستگاه‌های مرتبط در این جلسه حضور داشتند و این نشست در امتداد جلسات قبلی برای بررسی اقدامات انجام‌شده در هر منطقه برگزار شد و پس از آن بازدید میدانی خواهیم داشت.

استاندار خوزستان با تأکید بر اهمیت پیشگیری تصریح کرد: این جلسات، بازدیدها و اقدامات، همه به این منظور است که مردم در هنگام بارندگی و پس از آن، مشکلات کمتری داشته باشند؛ اما این به معنای آن نیست که ما در شرایطی هستیم که میزان، مدت و شدت بارش قابل کنترل است بلکه این عوامل، شرایط را رقم می‌زنند و ما باید تلاش کنیم با پیشگیری، آسیب‌ها را کاهش دهیم.

موالی‌زاده با اشاره به اقدامات در حال انجام بیان کرد: بحث بازسازی‌های فرسوده، لایروبی سپتیک‌ها، اورهال کردن دیزل‌ژنراتورها و سایر موارد در دست پیگیری است و باید تلاش کنیم میزان ماندآب و عواملی که باعث ایجاد مشکل در زندگی مردم اهواز می‌شود، به حداقل برسد.

وی با تأکید بر اولویت‌بندی اقدامات اظهار کرد: تلاش ما این است که در وهله اول، آب وارد منازل مردم نشود و در معابر نیز تجمع آب به صورت طولانی‌مدت نداشته باشیم؛ حالت مطلوب این است که اساساً آب در هیچ نقطه‌ای تجمع نداشته باشد، اما با وجود همه تلاش‌ها و به‌کارگیری تجهیزات، احتمال دارد در برخی نقاط شدت باران زیاد باشد و آب تجمع پیدا کند.

استاندار خوزستان با تأکید بر آماده‌باش کامل مدیران گفت: به همه مدیران اعلام شده که در حالت آماده‌باش کامل باشند تا در صورت بروز مشکل، به‌سرعت وارد عمل شوند؛ احتمالاً از هفته اول آبان‌ماه بارندگی در اهواز آغاز خواهد شد و پس از آن در سایر نقاط استان شاهد بارش خواهیم بود.

موالی‌زاده با تأکید بر لزوم حضور میدانی مدیران تصریح کرد: این کار باید به صورت شبانه‌روزی، در سه شیفت، به شکل ضربتی و با حضور میدانی همه مدیران و زیرمجموعه‌های آنان انجام شود تا ان‌شاءالله شاهد کمترین مشکل برای مردم شریف اهواز باشیم.

کد مطلب 6974827

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها