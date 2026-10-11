۳۵ نقطه بحرانی آبگرفتگی در اهواز شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان اهواز در فرمانداری این شهرستان گفت: جلسه امروز مربوط به موضوع بارندگی‌های پیش‌رو و احتمال وقوع سیل است و در اهواز ۳۵ نقطه بحرانی آبگرفتگی داریم که با جلسات برگزارشده و پیگیری‌های انجام‌شده، برای کاهش آسیب در مواقع بحرانی آمادگی داریم.

وی با اشاره به حضور دستگاه‌های مختلف در این جلسه افزود: شهردار و شهرداران مناطق مختلف اهواز، فرماندار و سایر بخش‌ها و دستگاه‌های مرتبط در این جلسه حضور داشتند و این نشست در امتداد جلسات قبلی برای بررسی اقدامات انجام‌شده در هر منطقه برگزار شد و پس از آن بازدید میدانی خواهیم داشت.

استاندار خوزستان با تأکید بر اهمیت پیشگیری تصریح کرد: این جلسات، بازدیدها و اقدامات، همه به این منظور است که مردم در هنگام بارندگی و پس از آن، مشکلات کمتری داشته باشند؛ اما این به معنای آن نیست که ما در شرایطی هستیم که میزان، مدت و شدت بارش قابل کنترل است بلکه این عوامل، شرایط را رقم می‌زنند و ما باید تلاش کنیم با پیشگیری، آسیب‌ها را کاهش دهیم.

موالی‌زاده با اشاره به اقدامات در حال انجام بیان کرد: بحث بازسازی‌های فرسوده، لایروبی سپتیک‌ها، اورهال کردن دیزل‌ژنراتورها و سایر موارد در دست پیگیری است و باید تلاش کنیم میزان ماندآب و عواملی که باعث ایجاد مشکل در زندگی مردم اهواز می‌شود، به حداقل برسد.

وی با تأکید بر اولویت‌بندی اقدامات اظهار کرد: تلاش ما این است که در وهله اول، آب وارد منازل مردم نشود و در معابر نیز تجمع آب به صورت طولانی‌مدت نداشته باشیم؛ حالت مطلوب این است که اساساً آب در هیچ نقطه‌ای تجمع نداشته باشد، اما با وجود همه تلاش‌ها و به‌کارگیری تجهیزات، احتمال دارد در برخی نقاط شدت باران زیاد باشد و آب تجمع پیدا کند.

استاندار خوزستان با تأکید بر آماده‌باش کامل مدیران گفت: به همه مدیران اعلام شده که در حالت آماده‌باش کامل باشند تا در صورت بروز مشکل، به‌سرعت وارد عمل شوند؛ احتمالاً از هفته اول آبان‌ماه بارندگی در اهواز آغاز خواهد شد و پس از آن در سایر نقاط استان شاهد بارش خواهیم بود.

موالی‌زاده با تأکید بر لزوم حضور میدانی مدیران تصریح کرد: این کار باید به صورت شبانه‌روزی، در سه شیفت، به شکل ضربتی و با حضور میدانی همه مدیران و زیرمجموعه‌های آنان انجام شود تا ان‌شاءالله شاهد کمترین مشکل برای مردم شریف اهواز باشیم.