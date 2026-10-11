به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی عصر یکشنبه در مراسم تشییع و خاکسپاری شهید مهدی سلیمی در روستای رودفاریاب بخش ارم شهرستان دشتستان اظهار کرد: دشمنان در آغاز حمله به ایران صراحتاً از تجزیه کشور سخن می‌گفتند و نباید اجازه داد با طرح مسائل انحرافی، اهداف واقعی آنان به فراموشی سپرده شود.

وی افزود: شهید سلیمی برای دفاع از ایران، استقلال کشور و عزت و شرف ملت، جان خود را تقدیم کرد و اگر ایستادگی شهدا و رزمندگان نبود، دشمنان به اهداف خود برای اشغال و تجزیه ایران می‌رسیدند.

ایستادگی شهدا برای حفظ استقلال ایران

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ملت ایران برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی خود هزینه‌های بزرگی پرداخته است و شهید سلیمی نیز در ادامه مسیر شهدای دشتستان و دیگر مدافعان کشور به شهادت رسید.

رضایی با اشاره به مقاومت نیروهای مسلح در برابر حملات دشمن خاطرنشان کرد: ایستادگی رزمندگان سپاه، ارتش و دیگر نیروهای نظامی، نقشه‌های دشمن را با شکست مواجه کرد و سرداران بزرگی همچون شهید تنگسیری و دیگر شهدای مدافع کشور در این مسیر ایستادگی کردند.

وی با بیان اینکه ایران در مقطعی حساس از تاریخ خود قرار دارد، گفت: مردم و فرزندان این سرزمین در برابر کسانی ایستاده‌اند که به دنبال سلطه بر ایران و نقض استقلال کشور هستند.

تأکید بر تداوم راه شهدا

رضایی با اشاره به جایگاه اعتقادی و حماسی شهدای کشور اظهار کرد: شهید سلیمی و دیگر شهدا در مسیر عاشورا و کربلا گام برداشتند و در برابر ظلم ایستادند؛ از این منظر، دفاع از کشور و مقابله با سلطه بیگانگان، ادامه مسیر عزت و استقلال ملت ایران است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی افزود: ملت ایران در برابر دشمن عقب‌نشینی نخواهد کرد و راه شهدایی همچون شهید سلیمی، شهید تنگسیری، شهید رضایی و شهید احمدی را در دفاع از ایران، اسلام و ارزش‌های اهل‌بیت (ع) ادامه خواهد داد.

وی همچنین با تأکید بر پیگیری خون‌خواهی شهدا گفت: عاملان شهادت این عزیزان باید بدانند که ملت ایران خواهان پاسخ‌ قاطع به این جنایت‌هاست، جنایتکاران و قاتلان در هرجای دنیا که باشند مجازات خواهند شد و این مسیر با اقتدار دنبال خواهد شد.

رضایی در پایان با قدردانی از مردم و دست‌اندرکاران مراسم تشییع و خاکسپاری شهید مهدی سلیمی و همچنین مردم شریف بخش ارم و رودفاریاب، بر ضرورت حفظ همبستگی و انسجام ملی و ادامه مسیر شهدا تأکید کرد.