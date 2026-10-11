به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم حسینی‌زاده در نشست مدیران و مربیان مدارس تخصصی حفظ قرآن کریم به‌صورت ویدئوکنفرانسی با اشاره به رشد چشمگیر مدارس تخصصی حفظ قرآن در کشور، اعلام کرد: تعداد این مدارس از ۱۶۰ آموزشگاه در سال گذشته به حدود ۷۳۰ آموزشگاه در سال جاری رسیده است؛ ظرفیتی ارزشمند که زمینه گسترش آموزش‌های قرآنی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

معاون اداره‌کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش، با تأکید بر ضرورت تثبیت جایگاه حفظ قرآن کریم در برنامه رسمی آموزشی مدارس اظهار کرد: آموزش حفظ قرآن در مدارس تخصصی باید به‌عنوان بخشی از برنامه آموزشی مورد توجه قرار گیرد و با اجرای دقیق دستورالعمل‌های وزارت آموزش‌وپرورش، زمینه استمرار و اثربخشی این فعالیت‌ها فراهم شود.

حسینی‌زاده همچنین بر آگاهی‌بخشی به والدین درباره اهداف و ظرفیت‌های مدارس تخصصی حفظ قرآن، بهره‌گیری از توانمندی دارالقرآن‌ها و تنظیم برنامه زمانی منعطف برای آموزش حفظ تأکید کرد.

به گفته وی، هماهنگی در تنظیم ساعات آموزشی، از جمله با در نظر گرفتن زمان سرویس رفت‌وآمد دانش‌آموزان، می‌تواند به اجرای منظم‌تر برنامه‌ها کمک کند.

محمود حسنی‌توابع، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش استان بوشهر، با تأکید بر اجرای دقیق شیوه‌نامه ابلاغی وزارت آموزش‌وپرورش، بر ضرورت هماهنگی میان مدیران، مربیان و مسئولان مناطق برای پیشبرد منسجم برنامه‌های حفظ قرآن کریم تأکید کرد.

وی همچنین پایش مستمر روند پیشرفت دانش‌آموزان از طریق سکوی پیش‌بینی‌شده در پیام‌رسان شاد و سامانه تلاوت را از اقدامات مهم در ارتقای کیفیت آموزش دانست و بر استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها برای پیگیری فعالیت‌های قرآنی تأکید کرد.

در بخش پایانی این نشست، بر تکمیل اطلاعات دانش‌آموزان در سامانه تلاوت، نهایی‌سازی فهرست مربیان و ساعات آموزشی، معرفی رابط حفظ قرآن در مناطق، برقراری ارتباط مستمر با راهبر کشوری و توزیع کتاب‌های حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم و کارتکس‌های دانش‌آموزی تأکید شد.

توسعه مدارس تخصصی حفظ قرآن کریم، بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی و تقویت هماهنگی میان عوامل اجرایی، از محورهای اصلی این نشست بود؛ اقداماتی که با هدف ارتقای کیفیت آموزش قرآن، گسترش فرهنگ قرآنی در میان دانش‌آموزان و تثبیت جایگاه حفظ قرآن در برنامه رسمی مدارس استان بوشهر دنبال می‌شود.