به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای از توافق با ایران در خصوص نصب دوربین های نظارتی در مجتمع تسا در کرج خبر داد.

بر اساس اعلام رویترز، آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه امروز خود اعلام کرد: توافق با ایران پیرامون جایگزینیِ دوربین‌های جدید (به جای دوربین‌ های آسیب دیده) در تأسیسات کرج تحولی مهم برای فعالیت های راستی آزمایی و نظارتی در ایران است.

بیانیه مذکور در ادامه می افزاید: این توافق ما را قادر می سازد تا تداوم آگاهی مان از (فعالیت های) این تأسیاست دوباره ازسرگرفته شود. این دوربین ها در روزهای آتی نصب می شوند.

بیانیه مذکور به نقل از رافائل گروسی مدیرکل این نهاد می افزاید: من صمیمانه امیدوارم که بتوانیم بحث های سازنده برای حل و فصل همه مسائل پادمانی باقیمانده با ایران را ادامه دهیم.

«میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین المللی در هم در این خصوص نوشت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تهران برای نصب مجدد دوربین‌ های فیلمبرداری در کارگاه کرج به توافق رسیدند. محرک آزاردهنده که از ماه سپتامبر توجه زیادی را در جامعه بین ‌الملل و رسانه‌ های جمعی به خود جلب کرده بود، اکنون حذف شد. به هر دو طرف تبریک می‌گویم!

«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعاتی پیش در پیامی توییتری از توافق میان این نهاد و ایران در خصوص نصب دوربین های نظارتی در مجتمع تسا در کرج خبر داد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این خصوص ادامه داد: این موضوع برای راستی آزمایی ذیل توافق هسته ای بسیار مهم است و کار برای پرداختن به مسائل مهم پاردمانی دیگر ادامه خواهد داشت.

پیشتر نیز روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام ارشد ایرانی و غربی ادعا کرده بود که تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای نصب دوربین های نظارتی در تأسیسات ساخت سانتریفیوژ در کرج توافق کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین روز از همایش «گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه» که با حضور وزیر امور خارجه و معاونان این وزارتخانه برگزار شد، امیرعبداللهیان در سخنانی اعلام کرده بود: گفتگوهای عزت مندانه از ابتدای عمر دولت در دستور کار بوده و کماکان نیز همین رویکرد با جدیت و سخت کوشی تیم مذاکره کننده دنبال می‌شود.

وی با اشاره به نحوه تعامل ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و اینکه این سازمان بین المللی در مقاطعی از ابزار فنی برای تاثیرگذاری سیاسی بر گفتگوهای وین استفاده کرده اظهار داشت: شب گذشته به توافق خوبی با آژانس دست پیدا کردیم که می‌تواند برخی نگرانی‌های ادعایی درخصوص برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران را بر طرف کرده و تداوم بیش از پیش همکاری‌های متقابل با آژانس را به دنبال داشته باشد.

گفتنی است که به دنبال اقدام خرابکارانه علیه مجتمع تسا در کرج، تهران اعلام کرده بود که تنها پس از بررسی‌های فنی و امنیتی نهادهای مسئول، اجازه سرویس یا تعویض دوربین‌ها را خواهد داد. بر این اساس، اکنون بررسی های ایران انجام شد و لذا اجازه تعویض دوربین ها داده شده است؛ اما اجازه کنونی تهران به معنی ارسال تصاویر نخواهد بود.