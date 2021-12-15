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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۱:۵۶

تهران تایمز در مطلبی نوشت؛

هشدار به رژیم صهیونیستی/ غلط اضافه موقوف!

هشدار به رژیم صهیونیستی/ غلط اضافه موقوف!

روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز در واکنش به بالاگرفتن تهدیدهای نظامی رژیم صهیونیستی، عاقبت دست کم گرفتن توان مقابله به مثل ایران را به صهیونیست‌ها گوشزد کرد.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز در گزارش امروز خود با عنوان «فقط یک حرکت اشتباه» به تلاش رژیم صهیونیستی برای مسموم کردن فضای مذاکرات وین، از راه رجزخوانی علیه ایران پرداخت حال آنکه به نظر می‌آید تل آویو دست برتر ایران را در دفاع از خود و مقابله به مثل نادیده گرفته است.

تهران تایمز در این باره می‌نویسد: به نظر می‌رسد تشدید تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه ایران حاکی از آن است که این رژیم فراموش کرده که ایران حتی بیش از آنچه که تصور می‌شود قادر به حمله به آنها از هر جایی است.

تهران تایمز در ادامه به مطلبی از روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارانوت» اشاره می‌کند که در آن ادعا شده بود حملات این رژیم علیه سوریه «پیامی مستقیم» خطاب به ایران است حال آنکه ادعاهایی هم مبنی بر افزایش پرسنل نیروی هوایی و شاخه اطلاعاتی ارتش رژیم صهیونیستی در راستای آمادگی آنها برای حمله به ایران، مطرح می‌شود.

این روزنامه صهیونیستی همچنین فاش کرد که یکی از خواسته‌های تل آویو از آمریکا که در سفر هفته گذشته وزیر دفاع این رژیم و رئیس موساد به واشنگتن مطرح شد؛ این است که برنامه موشکی ایران به طور کامل متوقف شود. همچنین درباره اینکه ایران می‌تواند ظرف مدت یک ساعت، اسرائیل را موشک باران کند؛ ابراز نگرانی شده است.

هشدار به اسرائیل/ غلط اضافه موقوف!

همزمان، در واکنش به رجزخوانی‌های رژیم صهیونیستی، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، دیروز سه شنبه، یادآوری کرد که «نیروهای ایران برغم اعتماد از وضعیت بازدارندگی کشور هیچگاه در رویارویی با دشمن، تهدید را کوچک نشمرده و برای تهدید حداقلی در حوزه راهبردی آمادگی و هوشیاری حداکثری متناسب با وضعیت دشمن را دارد».

وی همچنین گفت: «ما در سطح راهبردی قصد تجاوز به کسی را نداریم اما در سطح عملیاتی و تاکتیکی آمادگی پاسخ قاطع و تهاجم موردی سریع و سخت با دشمنان را داریم».

سرلشکر باقری در نهایت یادآوری کرد: آنچه جهانیان در سال‌های اخیر از جمله در عین‌الاسد و نیز هدف قرار گرفتن پهپاد راهبردی متجاوز رژیم تروریستی آمریکا در آب‌های سرزمینی کشور با سامانه‌های بومی و ایرانی مشاهده کردند، به‌ویژه برای دشمنان ماجراجو، آموزنده و عبرت‌انگیز است.

این در حالی است که یک هفته پیش، ارتش رژیم صهیونیستی تائید کرد که در بهار امسال، رزمایشی بزرگ بر فراز مدیترانه و با حضور دهها فروند جنگنده برگزار خواهد کرد که هدف از آن، شبیه سازی حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران است.

از سوی دیگر، همه این اقدامات و تهدیدها در میانه برگزاری مذاکرات ایران و ۱+۴ در وین انجام می‌شود که طی آن راه‌های دیپلماتیک برای رفع تحریم‌های نامشروع علیه ایران بررسی می‌شود حال آنکه این قبیل اقدامات مخربانه رژیم صهیونیستی نیز برای مذاکره کنندگان ناآشنا نیست.

از طرفی، دیروز سه شنبه، نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در گفتگوی تلفنی با اولاف شولتز صدراعظم جدید آلمان این ادعای بی پشتوانه را تکرار کرد که ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مهم است حال آنکه این روزها و در حالی که مذاکرات وین در جریان است؛ برلین و لندن با رژیم صهیونیستی همداستان شده‌اند.

البته، تهران تایمز لزومی نمی بیند که توانمندی‌های دفاعی ایران را به رژیم نامشروع صهیونیستی یادآوری کرد اما لازم است که آنها مسئله‌ای را به خاطر بیاورند و آن فرمایشات آیت الله «سید علی خامنه ای» رهبر معظم انقلاب اسلامی است که در سال ۲۰۱۳ در واکنش به همه تهدیدهای این رژیم ایراد شد.

ایشان در این باره فرمودند: حتی گاهی، سردمداران رژیم صهیونیستی ما را تهدید به حمله نظامی می‌کنند حال آنکه باید بدانند اگر غلطی از آنها سر بزند؛ جمهوری اسلامی «تل‌آویو» و «حیفا» را با خاک یکسان خواهد کرد.

بنابراین، تهران تایمز لازم می بیند بار دیگر به صهیونیست‌ها یادآوری کند که زبان درازی موقوف!

کد مطلب 5376097
مریم خرمایی

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    نظرات

    • عبدالکریم نیسی GB ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      15 10
      پاسخ
      سرباز سپاهم و سرباز خدا هستم-اماده جنگ علیه صهیونیستها هستم
    • حسین IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      10 5
      پاسخ
      احسنت
    • امیر محمد IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      14 8
      پاسخ
      اسراییل در حدی نیست که ما به حرف هایش گوش دهیم غلط اضافه کند موشک باران می شود
    • دادا IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      14 9
      پاسخ
      راه حل برجام با مذاکره نیست خودتان را علاف نکنید راه کار حل برجام و برداشته شدن تحریم و تسلیم امریکا در برابر ایران 20 عدد موشک بفرستید بطرف اسرائیل بلا فاصله دستهای امریکا برای تسلیم در برابر ایران بالا خواهد رفت باور ندارید امتحان بکنید چاره فقط این است حمله موشکی سریع به اسرائیل
    • IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      در کمترین زمان ممکن هر کشور متجاوزی را با خاک یکسان میکنیم
    • مهدی نسیمی IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      کوچکترین غلط از سران خاکِ فلسطین اشغالی نسبت به ایران یعنی با خاک یکسان شدنِ تل آویو و حیفا امتحان کنند تا نتیجه را به چشم خودشان ببینند.
    • بهار IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      آخه یکی به اینا بگه که چرا اینقدر خودتون رو دست بالا گرفیتد که ایران بمب هسته ای بسازه کار ما تمومه . بدون بمب هسته ای هم میشه شما رو محو کرد
    • علی اقائیان یسار IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      مادیده ایم کسی که قلدری و حل من مبارز می طلبد پشتش قدرتی بی نظیرنهفته این اسرائیل دقیقآ روزی نیست گنده گویی و ورراجی نکند به ایران / خنده دارترینش اینجاست کسی دارد مدام ایران را تهدید میکند که خودش مثل روز روشن میداند ایران اراده کند مجموعه اسرائیل را کمتر از24 ساعت دفن میکند . طوری که وجودنداشته
    • ZOHA RO ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      ایران-لبنان-سوریه....باهم همکاری کنن اسرائیل رو موشک بارون کنن....ولی لطفا مسجدالاقصی رو هدف نگیرن ....من آرزومه یه روزی برم اونجانمازبخونم.....
    • سیدجعفرکاظمی IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      کاشکی رژیم اسرائیل مرتکب یک حرکت مذبوحانه میشد! صلاح نیست که ما آغازکننده باشیم.
    • اسدالله GB ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      1 0
      پاسخ
      صهیونیست‌ها مداوم ما را به نابودی تأسیسات هسته‌ای تحدید می‌کنند و پاسخ ما است: «زبان درازی موقوف!».
    • IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      ما ملت امام حسینیم . انتقام حاج قاسم و شهید تهرانی را طولانی نکنید

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