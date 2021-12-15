هشدار به رژیم صهیونیستی/ غلط اضافه موقوف!

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز در گزارش امروز خود با عنوان «فقط یک حرکت اشتباه» به تلاش رژیم صهیونیستی برای مسموم کردن فضای مذاکرات وین، از راه رجزخوانی علیه ایران پرداخت حال آنکه به نظر می‌آید تل آویو دست برتر ایران را در دفاع از خود و مقابله به مثل نادیده گرفته است.

تهران تایمز در این باره می‌نویسد: به نظر می‌رسد تشدید تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه ایران حاکی از آن است که این رژیم فراموش کرده که ایران حتی بیش از آنچه که تصور می‌شود قادر به حمله به آنها از هر جایی است.

تهران تایمز در ادامه به مطلبی از روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارانوت» اشاره می‌کند که در آن ادعا شده بود حملات این رژیم علیه سوریه «پیامی مستقیم» خطاب به ایران است حال آنکه ادعاهایی هم مبنی بر افزایش پرسنل نیروی هوایی و شاخه اطلاعاتی ارتش رژیم صهیونیستی در راستای آمادگی آنها برای حمله به ایران، مطرح می‌شود.

این روزنامه صهیونیستی همچنین فاش کرد که یکی از خواسته‌های تل آویو از آمریکا که در سفر هفته گذشته وزیر دفاع این رژیم و رئیس موساد به واشنگتن مطرح شد؛ این است که برنامه موشکی ایران به طور کامل متوقف شود. همچنین درباره اینکه ایران می‌تواند ظرف مدت یک ساعت، اسرائیل را موشک باران کند؛ ابراز نگرانی شده است.

همزمان، در واکنش به رجزخوانی‌های رژیم صهیونیستی، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، دیروز سه شنبه، یادآوری کرد که «نیروهای ایران برغم اعتماد از وضعیت بازدارندگی کشور هیچگاه در رویارویی با دشمن، تهدید را کوچک نشمرده و برای تهدید حداقلی در حوزه راهبردی آمادگی و هوشیاری حداکثری متناسب با وضعیت دشمن را دارد».

وی همچنین گفت: «ما در سطح راهبردی قصد تجاوز به کسی را نداریم اما در سطح عملیاتی و تاکتیکی آمادگی پاسخ قاطع و تهاجم موردی سریع و سخت با دشمنان را داریم».

سرلشکر باقری در نهایت یادآوری کرد: آنچه جهانیان در سال‌های اخیر از جمله در عین‌الاسد و نیز هدف قرار گرفتن پهپاد راهبردی متجاوز رژیم تروریستی آمریکا در آب‌های سرزمینی کشور با سامانه‌های بومی و ایرانی مشاهده کردند، به‌ویژه برای دشمنان ماجراجو، آموزنده و عبرت‌انگیز است.

این در حالی است که یک هفته پیش، ارتش رژیم صهیونیستی تائید کرد که در بهار امسال، رزمایشی بزرگ بر فراز مدیترانه و با حضور دهها فروند جنگنده برگزار خواهد کرد که هدف از آن، شبیه سازی حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران است.

از سوی دیگر، همه این اقدامات و تهدیدها در میانه برگزاری مذاکرات ایران و ۱+۴ در وین انجام می‌شود که طی آن راه‌های دیپلماتیک برای رفع تحریم‌های نامشروع علیه ایران بررسی می‌شود حال آنکه این قبیل اقدامات مخربانه رژیم صهیونیستی نیز برای مذاکره کنندگان ناآشنا نیست.

از طرفی، دیروز سه شنبه، نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در گفتگوی تلفنی با اولاف شولتز صدراعظم جدید آلمان این ادعای بی پشتوانه را تکرار کرد که ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مهم است حال آنکه این روزها و در حالی که مذاکرات وین در جریان است؛ برلین و لندن با رژیم صهیونیستی همداستان شده‌اند.

البته، تهران تایمز لزومی نمی بیند که توانمندی‌های دفاعی ایران را به رژیم نامشروع صهیونیستی یادآوری کرد اما لازم است که آنها مسئله‌ای را به خاطر بیاورند و آن فرمایشات آیت الله «سید علی خامنه ای» رهبر معظم انقلاب اسلامی است که در سال ۲۰۱۳ در واکنش به همه تهدیدهای این رژیم ایراد شد.

ایشان در این باره فرمودند: حتی گاهی، سردمداران رژیم صهیونیستی ما را تهدید به حمله نظامی می‌کنند حال آنکه باید بدانند اگر غلطی از آنها سر بزند؛ جمهوری اسلامی «تل‌آویو» و «حیفا» را با خاک یکسان خواهد کرد.

بنابراین، تهران تایمز لازم می بیند بار دیگر به صهیونیست‌ها یادآوری کند که زبان درازی موقوف!