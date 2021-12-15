قول‌ رئیس جمهور در ۲ حوزه آب و اشتغال لرستان/ مصوبات عملیاتی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز چهارشنبه در دیدار با معاون پارلمانی رئیس جمهور در سخنانی با تاکید بر اینکه حضور شما به عنوان معاون پارلمانی رئیس جمهور در هیئت دولت بر وزن هیئت دولت می‌افزاید، اظهار داشت: با توجه به سوابق فرهنگی که دارید، دوران‌های متعددی را سپری کرده‌اید، فراز و نشیب‌های متفاوتی را دیده‌اید و نسل جدید هم که در قالب وزرا و معاونت‌های وزرا به این جمع افزوده می‌شوند به دانش و تجارب شما نیازمند هستند.

ضرورت پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به لرستان

وی خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور عنوان کرد: شما در کسوت وزیر بودید، محدود می شدید، اما الان به هر حال طبق ماده ۲۱، حق ارائه مشاوره به اعضای هیئت دولت را دارید و به همه کمیسیون‌های مربوطه حق ورود دارید و این امر یک فرصت است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: ارائه طرح‌های قانونی به رئیس جمهور و اعضای دولت طبق ماده ۳۴ نیز یک فرصت محسوب می‌شود، حق حضور دائم در هیئت دولت و عضویت دائم در کمیسیون فرهنگی دولت، حضور در چندین شورا و کمیسیون و… فرصت است که می‌شود منشأ خدمات گسترده‌ای باشد.

حجت الاسلام شاهرخی با اشاره به مصوبات سفر رئیس جمهور به لرستان بیان داشت: قبل از این سفر مباحث با هیئت‌های اندیشه ورز در بخش‌های فرهنگی، اقتصاد، اشتغال و… بررسی شد، با حضور استاندار نیز جلسه برگزار کردیم، طبیعتاً نیاز است که مصوباتی افزوده شوند.

وی با تاکید بر اینکه در هیئت اندیشه ورز، تمام سخنانی وزرا را تجزیه و تحلیل می‌کنیم گفت: این سخنان را استخراج می‌کنیم تا عملیاتی شوند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور بیان داشت: انتظار ما از شما این است که مصوبات سفر و همچنین ملحقات آنها را پیگیری کنید.

قول‌های رئیس جمهور در دو حوزه اشتغال و آب

حجت الاسلام شاهرخی با تاکید بر ضرورت توجه دولت به مسئله ایجاد اشتغال در لرستان افزود: به طور حتم این امر در کاهش آسیب‌های اجتماعی در استان مؤثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه حضور شما در کنار وزرا، کار ساز است، مردم استان ما به این سفر دل بسته‌اند گفت: با یک همراهی می‌شود که استان لرستان متحول شود.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به ظرفیت‌های حوزه کشاورزی لرستان افزود: اگر زمین‌های دیم استان آبی شود، ۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد و قیمت فعلی حوزه کشاورزی، افزایش پیدا می‌کند.

حجت الاسلام شاهرخی تصریح کرد: اگر صنایع تبدیلی نیز در حوزه کشاورزی استان ایجاد شود، لرستان از وضعیت فلاکت بار نجات پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به سابقه فرهنگی معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: این امر ایجاب می‌کند که همراه با توجه به مباحث اقتصادی، حوزه فرهنگ نیز مورد توجه قرار بگیرد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان اینکه می‌طلبد که توجه لازم در باب مسائل فرهنگی و دینی صورت گیرد ادامه داد: به آقای رئیس جمهور بعد از مصاحبه پایانی سفر خود به لرستان، اعلام کردم که بالاخره این استان ویژه شدن لرستان چه شد؟ چرا که خبرنگار از شما سوال کرد و شما به صراحت جواب ندادید، ایشان گفتند ما لرستان را در محور اشتغال ویژه می‌بینیم، من گفتم که این را اعلام می‌کنم که ایشان گفتند اعلام کنید.

حجت الاسلام شاهرخی تاکید کرد: همچنین چهار استان در بحث آب دعوت شدند، این در حالیست لرستان، که مخزن آب است و ۱۲ میلیارد متر مکعب آب دارد در جمع این استان‌ها قرار نگرفت، که رئیس جمهور اعلام کردند که ما استاندار لرستان را نیز به جمع این چهار استاندار در حوزه مباحث آب دعوت خواهیم کرد.

مصوبات سفر رئیس جمهور عملی شوند

وی گفت: خوشبختانه اینها همه بارقه‌های امید است، اما یک نکته وجود دارد که آقای رئیس جمهور، سفرهایی قبل از سفر به لرستان داشته‌اند، بعد از ما هم خواهند داشت، استان لرستان دوباره فدای این مباحث قبلی و بعدی نشود چون در گذشته اینچنین بوده و سفرها انجام شده ولی وقتی پای اجرا به میان آمده به هر علتی و چون مردم لرستان نجیب و شریف هستند و در دفاع مقدس نقش بسزایی داشته‌اند و می‌گویند که به کف خیابان نمی آئیم به جمهوری اسلامی اعتراض کنیم، مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان تصریح کرد: ما مردان جنگ هستیم، دلاور هستیم، شجاع و شیعه امام علی (ع) هستیم، از حریم اهل بیت دفاع می‌کنیم، می‌طلبد که جواب چنین مردم نجیب و شریفی را با اجرایی کردن مصوبات سفر و ملحقات آن، بدهیم.