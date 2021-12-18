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۲۷ آذر ۱۴۰۰، ۸:۳۹

در اقدامی تلافی جویانه؛

روسیه ۷ شهروند انگلیس را ممنوع الورود کرد

روسیه ۷ شهروند انگلیس را ممنوع الورود کرد

وزارت خارجه روسیه هشدار داد که هیچ رفتار غیردوستانه ای را بی پاسخ نمی گذارد و در واکنش به اقدام ماه آگوست دولت انگلیس، برای هفت شهروند این کشور محدودیت تردد قائل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه از ممنع الورود شدن هفت شهروند انگلیسی خبر داد که به گفته او در انجام فعالیت‌های ضدروسی دخیل هستند.

این واکنشی تلافی جویانه به اقدام مشابهی است که پیشتر از سوی لندن در قبال همین تعداد شهروند روس انجام شده بود.

زاخارووا در همین رابطه افزود: رفتار بی دلیل لندن اثباتی است بر قصد دولت انگلیس مبنی بر تداوم اقدامات مخرب در زمینه روابط دوجانبه.

وی ادامه داد: متاسفیم که تشدید اقدامات تحریمی از سوی دولت لندن همه تلاش‌هایی را که روسیه در سطوح مختلف برای بازگرداندن روابط بین الملل به مسیر درست انجام داده است، خنثی می‌کند. بار دیگر از لندن می‌خواهیم که از تقابل جویی با کشور ما اجتناب کند چراکه هرگونه اقدام غیردوستانه ای، با پاسخی مناسب مواجه خواهد شد.

تصمیم امروز مسکو، واکنشی است به اقدام ماه آگوست لندن که طی آن هفت کارمند سرویس اطلاعاتی روسیه را به ظن دخیل بودن در ماجرای مسمومیت ادعایی «آلکسی ناوالنی» از مخالفان دولت مسکو، تحت تحریم قرار داد. این در حالی است که در اکتبر سال گذشته نیز، لندن محدودیت‌هایی را علیه سه مقام بلندپایه روس ازجمله معاون اول دفتر ریاست جمهوری روسیه اعمال کرد.

کد مطلب 5377974
مریم خرمایی

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