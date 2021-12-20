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۲۹ آذر ۱۴۰۰، ۷:۲۷

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۶۷ فلسطینی در حمله صهیونیست‌ها به شهر «نابلس» زخمی شدند

۶۷ فلسطینی در حمله صهیونیست‌ها به شهر «نابلس» زخمی شدند

به دنبال یورش وحشیانه نظامیان رژیم صهیونیستی به «نابلس» در کرانه باختری ۶۷ فلسطینی زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، سلسله اقدامات خصمانه نظامیان رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در اراضی اشغالی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، رسانه‌های فلسطینی اعلام کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی شهر «نابلس» واقع در کرانه باختری را به صورت وحشیانه مورد حمله قرار دادند.

به دنبال یورش وحشیانه نظامیان صهیونیست به نابلس درگیری‌های بسیار شدیدی میان آنها و شهروندان فلسطینی ساکن این منطقه به وقوع پیوست.

هلال احمر فلسطین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در نتیجه درگیری‌های شدید مذکور ۶۷ فلسطینی مجروح شده اند. حال برخی مجروحان، وخیم گزارش شده است.

کد مطلب 5379697

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