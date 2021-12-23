به گزارش خبرنگار مهر، احمد ناصری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش مشگین‌شهر که با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برگزار شد، اظهار کرد: هفتمین سفر معاون عمرانی آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس را به استان در سال‌های اخیر شاهد هستیم که جا دارد از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس قدردانی کنیم.

وی تصریح کرد: مدیران آموزش و پرورش در جای جای استان اردبیل در وضعیت اضطراری و فوق‌العاده کرونایی سعی کردند تا به نحوی مدیریت کنند که کوچک‌ترین مشکل و تبلیغات منفی در رسانه‌ها و افکار عمومی به وجود نیاید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل از حسن تدبیر مدیران مناطق و نواحی آموزش و پرورش قدردانی کرد و گفت: به غیر از شهر مشگین‌، ما در سایر مناطق این شهرستان با مشکل کمبود فضاهای آموزشی روبه‌رو نیستیم و در مشگین‌شهر نیز سعی داریم تا کلاس‌های ۲ نوبته را با تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و خیرساز به یک نوبته تغییر دهیم.

ناصری افزود: با برچیده شدن مدارس خشتی و سنگی در سطح استان، سیاست وزارت آموزش و پرورش ارتقا سیستم گرمایشی در مدارس است تا منطبق بر استانداردهای مورد نظر تا فضای گرم و مناسبی در مدارس برای آموزش و تربیت نسل آینده به وجود آید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در سال‌های اخیر در استان اردبیل با تلاش اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس شاهد حذف بخاری‌های چکه‌ای و نفتی هستیم و در کنار آن برچیده شدن بخاری‌های گازی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

ناصری اضافه کرد: البته در برخی از واحدهای آموزشی نیاز به تعمیر و تجهیز در این زمینه وجود دارد که امیدواریم با تأمین اعتبار مورد نیاز در این زمینه اقدامات مناسب شکل بگیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل فروش املاک مازاد را در قالب تبصره ۱۲ یک ظرفیت مناسب برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام برشمرد و بیان کرد: از این محل می‌توانیم برای ساخت خانه معلم در مشگین‌شهر اقدامات اساسی را انجام دهیم که در این ارتباط به دنبال تأمین زمین و احداث ساختمان مناسب و در شأن معلمان هستیم.

در این جلسه مدیر آموزش و پرورش مشگین‌شهر نیز تعداد واحدهای آموزشی را در این شهرستان ۱۸۴ واحد آموزشی، فرهنگی و تربیتی اعلام کرد و ادامه داد: ۱۷۸ ساختمان در مقاطع مختلف به عنوان محل آموزش در اختیار نسل آینده است تا زمینه تعلیم و تربیت آنها فراهم آید.

پناهی با بیان اینکه ۳۳ درصد مدارس در این شهرستان قدیمی و با مصالح سنگی اجرایی شده است، اظهار کرد: این بناها فاقد استحکام بوده و امیدواریم هر چه سریع‌تر تعمیر و تجهیز این واحدهای آموزشی را شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: ۷۰ درصد مدارس شهرستان ۲ شیفته است و ما به تناسب رشد جمعیت در این شهرستان و مهاجرتی که به مرکز شهر انجام شده، ما با کمبود فضاهای آموزشی روبه‌رو هستیم که در سال‌های آینده با احداث ۳ واحد آموزشی ۱۲ کلاسه و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام فعلی اعم از خیری و ساخت واحدهای آموزشی از محل ردیف ملی می‌توانیم از مشکل ۲ شیفته بودن مدارس خلاصی پیدا کنیم.

مدیر آموزش و پرورش مشگین‌شهر ضرورت تجهیز هنرستان‌ها به امکانات جدید، احداث خانه معلم برای ارائه خدمات به معلمان و فرهنگیان بومی و غیربومی و اصلاح و بازسازی پشت‌بام واحدهای آموزشی را بسیار ضروری اعلام کرد.

در این جلسه مدیران آموزش و پرورش منطقه لاهرود و ارشق نیز عامل ترک تحصیل بسیاری از دانش‌آموزان را کمبود فضاهای آموزشی اعلام کرده و بر ضرورت احداث سرویس‌های بهداشتی در مدارس، ساخت فضاهای آموزشی جدید به جای واحدهای آموزشی فرسوده و کهنه و همچنین ایزوگام بام واحدهای آموزشی را در این مناطق از ضرورت‌ها و اولویت‌های اصلی اعلام کردند.