فعالیت سامانه بارشی تا شامگاه جمعه در اردبیل

سیاوش محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، به آخرین وضعیت سامانه بارشی در استان اشاره و اظهار کرد: به دنبال ورود سامانه بارشی به استان از روزهای گذشته و با وزش تندباد از بامداد امروز پنجشنبه شاهد بارش برف در اغلب مناطق استان هستیم که مناطق درگیر این سامانه بیشتر مناطق مرکزی و جنوبی اردبیل هستند.

وی به شدت بارندگی‌ها در استان اشاره و اضافه کرد: اوج بارش برف را در استان از عصر امروز تا شامگاه جمعه شاهد خواهیم بود که با استقرار هوای سرد لازم است هم استانی‌ها به هشدارهای هواشناسی دقت و توجه کافی را داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان تصریح کرد: بیشترین بارندگی‌ها در شب گذشته از شهرستان‌های شمالی استان به ویژه پارس آباد گزارش شده است که انتظار می‌رود در روز آتی این بارش‌ها در شهرهای جنوبی و مرکزی استان شدت بیشتری پیدا کند.

محمدی همچنین خاطرنشان کرد: با کاهش بارندگی‌ها از شامگاه جمعه در استان انتظار می‌رود به دنبال کاهش محسوس دمای هوا صبح شنبه تا یک شنبه هفته آینده شاهد استقرار هوای سرد و مرطوب در استان باشیم.

وی ادامه داد: هم اکنون هوای سرد و برفی وضعیت غالب مناطق مختلف استان است که دمای هوای مرکز اردبیل ۲ درجه زیر صفر گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی استان به بارش برف در ارتفاعات اشاره و شدت این بارندگی‌ها را در مناطق کوهستانی، گردنه‌ها و محورهای مواصلاتی در مجاورت مناطق کوهستانی با شدت بیشتری عنوان کرد.

محمدی در توصیه به کشاورزان و باغداران گفت: کشاورزان و باغداران استان نسبت به ایمن سازی باغات و اراضی خود اقدام کرده و برای جلوگیری از خسارات احتمالی در نتیجه سرمازدگی نسبت به توصیه‌های هواشناسی اهتمام بورزند.