افزایش موارد بستری کرونا در خراسان رضوی/ لزوم اجتناب از دورهمی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پهلوان اظهار کرد: ظرف پنج روز اخیر تاکنون شمار بستری‌شدگان کرونایی در استان خراسان رضوی روند افزایشی داشته است.

وی با اشاره به شناسایی موارد ابتلاء به امیکرون در سطح کشور خاطرنشان کرد: بهترین راهکار پیشگیری از این بیماری، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک، اجتناب جدی از دورهمی‌ها و انجام واکسیناسیون است.

مسئول کمیته رسانه و اطلاع‌رسانی کووید ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تأکید بر این‌که در حال حاضر دز سوم واکسن کرونا نیز در تمامی مراکز و پایگاه‌های واکسیناسیون انجام می‌شود، از تمامی افراد بالای ۱۸ سال خواست در زمان مقرر برای دریافت واکسن اقدام نمایند.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۹۲ درصد از افراد بالای ۱۸ سال زیر پوشش دانشگاه دز نخست واکسن و ۷۶.۶ درصد از این گروه‌های سنی دز دوم واکسن را دریافت کرده‌اند.