سرپرست بخشداری هرمز و سرپرست بخشداری سندرک منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار هرمزگان در حکمی، محمد زرنگاری را به سمت سرپرست بخشداری هرمز از توابع شهرستان بندرعباس منصوب کرد.

محمد زرنگاری از نیروهای استانداری هرمزگان، بومی جزیره هرمز و از ایثارگران است که پیش از این بخشدار شمیل از توابع شهرستان بندرعباس بود و سوابق مدیریتی و اجرایی مختلف از جمله معاون عمرانی فرمانداری شهرستان بندرخمیر، بخشدار مرکزی شهرستان بندرخمیر، بخشدار شهاب از توابع شهرستان قشم، رئیس شورای اسلامی شهر هرمز، عضو شورای اسلامی استان هرمزگان، نماینده استان هرمزگان در شورای عالی استان ها و شهردار هرمز را در کارنامه دارد.

استاندار هرمزگان همچنین در حکم دیگری، علی شهمرادی را به سمت سرپرست بخشداری سندرک از توابع شهرستان میناب، منصوب کرد.

علی شهمرادی مدرس دانشگاه‌های دولتی و مدارس مقطع متوسطه است که سوابق مختلف مدیریتی و اجرایی همچون معاون پرورشی و فرهنگی اداره آموزش و پرورش منطقه سندرک، رئیس سازمان دانش آموزی منطقه سندرک و نایب رئیس هیأت نظارت بر انتخابات بخش سندرک را در کارنامه دارد.