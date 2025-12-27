انتصاب دستیار ویژه استاندار هرمزگان برای توسعه دریاپایه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس حکم صادره توسط محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، محمد زرنگاری به عنوان دستیار ویژه استاندار در پیشبرد اهداف توسعه دریاپایه جزیره هرمز منصوب شد.

آشوری در بخشی از حکم زرنگاری آورده که انتظار می‌رود با تکیه بر تخصص و تعهد خود و با رعایت منشور اخلاقی دولت، در هماهنگی با مسئولان اجرایی استان و جزیره هرمز، در انجام مأموریت‌های محوله موفق عمل کند.

محمد زرنگاری، دانشجوی دکترای زمین‌شناسی است و پیش از این مسئولیت‌های اجرایی متعددی را در سطح استان هرمزگان بر عهده داشته است.

از جمله سوابق وی می‌توان به بخشداری شهرهای هرمز، شمیل، سوزا و بخش مرکزی خمیر، بخشداری جزیره قشم و معاونت فرمانداری شهرستان خمیر اشاره کرد.