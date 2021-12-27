  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۶ دی ۱۴۰۰، ۱۷:۰۱

وزیر بهداشت خبر داد:

افتتاح ۱۸۰۰ تخت خوابگاهی در ۸ دانشگاه علوم پزشکی کشور

افتتاح ۱۸۰۰ تخت خوابگاهی در ۸ دانشگاه علوم پزشکی کشور

وزیر بهداشت با اشاره به افتتاح ۱۸۰۰ تخت خوابگاهی در ۸ دانشگاه کشور، گفت: حدود ۳۹ درصد خوابگاه‌ها فرسوده و حدود ۴۴ درصد از آن‌ها به بازسازی و نوسازی احتیاح دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه آیین رونمایی از پویش ملی سخاوت (در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و افتتاح پروژه‌های عمرانی دانشجویی که امروز با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی و جمعی از خیران برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: از آنجایی که به لطف خدا بیماری کرونا تاحدودی فروکش کرده است و دانشجویان به صورت حضوری در کلاس‌ها شرکت می‌کنند، یکی از مشکلاتی که امروز در سراسر کشور با آن مواجه هستیم موضوع خوابگاه‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۳۹ درصد خوابگاه‌ها فرسوده و حدود ۴۴ درصد از آن‌ها به بازسازی و نوسازی احتیاح دارند؛ از آنجایی که تنها ۱۷ درصد خوابگاه‌ها نوساز هستند بنابراین لازم است به وضعیت خوابگاه‌ها توجه ویژه‌ای شود. این موضوع بارها در هیات دولت مطرح شده و شخص رئیس جمهور هم در این رابطه دستوراتی را صادر کرده و ملزم کرده در این خصوص اقدامات لازم انجام شود.

عین اللهی تاکید کرد: با امکانات و بودجه‌های دولتی انجام این حجم از کار شاید به سرعت امکان پذیر نباشد بنابراین ما امروز با مجموعه‌ای با نام خیران سلامت که از قبل در وزارت بهداشت بوده و خدمت مقام معظم رهبری هم رفته و ایشان هم این مجموعه را تایید کرده اند جلسه‌ای برگزار کردیم و به آن‌ها توصیه شد در رابطه به بهبود شرایط خوابگاه‌ها وارد صحنه شده و به ما کمک کنند که به لطف خدا با استقبال آنها مواجه شدیم.

وزیر بهداشت اضافه کرد: امروز ۱۸۰۰ تخت خوابگاهی به صورت وبیناری در هشت دانشگاه علوم پزشکی افتتاح شد که امیدواریم با کمک خیران این کار را در وسعت بیشتری انجام دهیم.

وی اظهار داشت: ما خیران را تعداد معدودی از افراد نمی‌دانیم بلکه معتقدیم همه مردم کشور می‌توانند در کار خیر مشارکت کنند و در این کار خیر که از گذشته در وزارت بهداشت آغاز شده و ما هم امروز آن را ادامه می‌دهیم، شرکت کنند. ان شاءالله نیازهایی که در این زمینه وجود دارد هرچه سریع‌تر برطرف شوند.

کد مطلب 5385588

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه