افتتاح ۱۸۰۰ تخت خوابگاهی در ۸ دانشگاه علوم پزشکی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه آیین رونمایی از پویش ملی سخاوت (در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و افتتاح پروژه‌های عمرانی دانشجویی که امروز با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی و جمعی از خیران برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: از آنجایی که به لطف خدا بیماری کرونا تاحدودی فروکش کرده است و دانشجویان به صورت حضوری در کلاس‌ها شرکت می‌کنند، یکی از مشکلاتی که امروز در سراسر کشور با آن مواجه هستیم موضوع خوابگاه‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۳۹ درصد خوابگاه‌ها فرسوده و حدود ۴۴ درصد از آن‌ها به بازسازی و نوسازی احتیاح دارند؛ از آنجایی که تنها ۱۷ درصد خوابگاه‌ها نوساز هستند بنابراین لازم است به وضعیت خوابگاه‌ها توجه ویژه‌ای شود. این موضوع بارها در هیات دولت مطرح شده و شخص رئیس جمهور هم در این رابطه دستوراتی را صادر کرده و ملزم کرده در این خصوص اقدامات لازم انجام شود.

عین اللهی تاکید کرد: با امکانات و بودجه‌های دولتی انجام این حجم از کار شاید به سرعت امکان پذیر نباشد بنابراین ما امروز با مجموعه‌ای با نام خیران سلامت که از قبل در وزارت بهداشت بوده و خدمت مقام معظم رهبری هم رفته و ایشان هم این مجموعه را تایید کرده اند جلسه‌ای برگزار کردیم و به آن‌ها توصیه شد در رابطه به بهبود شرایط خوابگاه‌ها وارد صحنه شده و به ما کمک کنند که به لطف خدا با استقبال آنها مواجه شدیم.

وزیر بهداشت اضافه کرد: امروز ۱۸۰۰ تخت خوابگاهی به صورت وبیناری در هشت دانشگاه علوم پزشکی افتتاح شد که امیدواریم با کمک خیران این کار را در وسعت بیشتری انجام دهیم.

وی اظهار داشت: ما خیران را تعداد معدودی از افراد نمی‌دانیم بلکه معتقدیم همه مردم کشور می‌توانند در کار خیر مشارکت کنند و در این کار خیر که از گذشته در وزارت بهداشت آغاز شده و ما هم امروز آن را ادامه می‌دهیم، شرکت کنند. ان شاءالله نیازهایی که در این زمینه وجود دارد هرچه سریع‌تر برطرف شوند.