سوریه به دستاوردهای چشمگیری در جنگ علیه تروریسم دست یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه سوریه در سخنانی گفت که سوریه به دستاوردهای زیادی در جنگ با تروریسم دست یافته اما گروه های تروریستی همچنان در مناطقی از این کشور حضور دارند و جنگ با تروریسم تا ریشه کنی کامل آن ادامه دارد.

«فیصل المقداد» در گفتگو با شبکه های السوریه و الاخباریه گفت: گروهک تروریستی جبهه النصره همچنان با حمایت ترکیه در شمال غربی و گروه داعش با حمایت نیروهای اشغالگر آمریکایی در شمال شرقی سوریه حضور دارند.

وی افزود: ترکیه بخش هایی از خاک سوریه را اشغال کرده و در اقدامی که ناقض تفاهمات آستانه است، از گروه های تروریستی حمایت می کند. سوریه این مناطق چه در ادلب یا مناطق شمالی در مرزهای ترکیه را آزاد خواهد کرد.

المقداد ادامه داد: اشغالگران آمریکایی و شبه نظامیان مورد حمایت آن موسوم به قسد به سرقت ثروت های سوریه اعم از نفت و گندم و پنبه در منطقه الجزیره ادامه می دهند و این ثروت ها متعلق به مردم سوریه است. اقدامات این شبه نظامیان جدایی طلب مردود است و سوریه نمی تواند جدایی حتی یک ذره از خاک خود را بپذیرد و آنها نباید به واشنگتن تکیه کنند چرا که این سرزمین گرانبها متعلق به مردم سوریه است.

وزیر خارجه سوریه تاکید کرد: شبه نظامیان قسد با حمایت آمریکا حدود ۶۰ هزار نفر را در اردوگاه الهول گروگان گرفته اند و کمک های ارائه شده به آنان را سرقت می کنند. بیشتر افراد حاضر در این اردوگاه ها غیر سوری هستند که دشمنان آنان را برای هدف قرار دادن مردم ارسال کرده اند و این اردوگاه ها باید به شکل نهایی بسته شوند و کشورهای اروپایی باید اتباع تروریست خود و خانواده های آنها را به کشورهایشان بازگردانند.

المقداد اقدامات اقتصادی ظالمانه ایالات متحده و کشورهای غربی علیه ملت سوریه را غیرقانونی دانست و هدف از آن را تحقق طرح های این کشورها برشمرد و گفت: هنگامی که دشمنان سوریه از تحقق اهداف خود از طریق قتل و تروریسم ناکام ماندند به مانع تراشی بر سر راهکار سیاسی متوسل شدند چرا که ثبات اوضاع منفعتی برای آنها ندارد.

وی افزود: سوریه با اقدام غرب در سیاسی کردن کمک های بشردوستانه که باید به دست افراد مستحق آن برسد مخالف است. دولت سوریه به شهروندان خود اهتمام دارد و در راستای رساندن کمک های بشردوستانه و واکسن کرونا به تمام مناطق تلاش می کند اما غرب کمک های بشردوستانه را ابزاری برای جنگ علیه سوریه قرار داده است.