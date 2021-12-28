از دستگیری سارق کلت به دست تا فریب دختران با خودروی مدل بالا

به گزارش خبرنگار مهر، شهر ۱۵ میلیون نفری تهران بستر حوادث و جرایم مختلفی است. هر روز تماس‌های زیادی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تهران گرفته می‌شود که بسیاری از آنها عملیاتی شده و منجر به دستگیری مجرم یا مجرمانی می‌شود.

از این پس در این بسته خبری به گوشه‌ای از مأموریت‌ها، حوادث و جرایم می‌پردازیم.

سرقت با پوشش خودروی مدل بالا و تهدید با سلاح

سرهنگ امیرهوشنگ امیری سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: بر اساس اخبار به دست آمده، مبنی بر سرقت از شهروندان به خصوص دختران جوان توسط دو سرنشین یک خودروی مدل بالا و یک قبضه سلاح کلت ساچمه‌ای، موضوع در دستور کار عملیات کلانتری ۱۳۰ نازی آباد قرار گرفت. عوامل عملیات کلانتری ۱۳۰ نازی آباد در حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی و با توجه به اطلاعات کسب شده از سارقان در یکی از خیابان‌ها، خودروی مدل بالایی را که با دو نفر سرنشین در کنار خیابان در حال صحبت با دو خانم بود، مشاهده کردند که خودرو را زیر نظر قرار داده و مشاهده شد هر دو خانم سوار بر خودرو شده و حرکت کردند که بلافاصله مأموران برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند و مسیر خودرو را مسدود و متهمان را دستگیر کردند؛ در بازرسی اولیه از متهمان یک قبضه کلت کمری ساچمه‌ای کشف و به همراه متهمان به کلانتری منتقل شد.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری گفت: متهمان در تحقیقات فنی پلیسی به جرایم خود اعتراف کردند که با فریب دختران جوان با پوشش خودروی مدل بالا آنها را سوار و در مسیر با تهدید سلاح اقدام به اخاذی و سرقت اشیا قیمتی آنان می‌کردند.

امیری با بیان اینکه تا کنون ۵ شاکی در این خصوص شناسایی و به کلانتری مراجعه کردند در پایان خاطرنشان کرد: پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع شد.

دستگیری دو موبایل قاپ حرفه ای

سرهنگ جلیل موقوفه‌ای رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت: با توجه به افزایش سرقت موبایل در سطح حوزه کلانتری ۱۳۰ نازی آباد موضوع در دستور کار عملیات کلانتری قرار گرفت. عوامل عملیات کلانتری ۱۳۰ نازی آباد در حین گشت زنی در سطح حوزه و نقاط جرم خیز و بر اساس اطلاعات کسب شده مبنی بر سرقت توسط یک دستگاه موتورسیکلت قرمز رنگ با دو سرنشین، در یکی از خیابان‌های پرتردد یک دستگاه موتورسیکلت با همان مشخصات دو نفر سرنشین و پلاک مخدوش و صورت‌های پوشیده مشاهده شد که به صورت آهسته در حال حرکت در کنار پیاده رو و زاغ زنی خانمی که در حال صحبت کردن با موبایل است، هستند که آنها را زیر نظر گرفته و در نهایت سارقان با استفاده از غفلت عابر پیاده موبایل وی را سرقت کرده و به سرعت از محل متواری شدند؛ مأموران بلافاصله وارد عمل شده و در یک تعقیب و گریز و شلیک تیر هوایی سارقان را دستگیر و در بازرسی بدنی سه دستگاه تلفن همراه سرقتی کشف کردند.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: متهمان در تحقیقات فنی پلیسی در کلانتری به جرم خود اعتراف و ۷ نفر شاکی نیز تاکنون به کلانتری مراجعه و سارقان را شناسایی کردند؛ سارقان نیز در اعترافات خود به ۲۰ فقره سرقت موبایل اعتراف کردند. پرونده متهم برای سیرمراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع شد.

دستگیری سارق منزل با پوشش مدیر ساختمان

سرهنگ محمد قاسم طرهانی گفت: واحد عملیات کلانتری ۱۳۹ مرزداران در حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به دو نفر که داخل خودروی وانت در حال زاغ زنی منزلی بودند، مشکوک می‌شوند و آنها را زیر نظر قرار داده که یکی از آنان از روی دیوار وارد منزل شد. واحد عملیات کلانتری سریعاً وارد عمل شدند، نفر دوم که بیرون از ساختمان در حال زاغ زنی بود به محض مشاهده مأموران با خودرو متواری شد، مأموران وارد منزل مورد نظر شده که ابتدا مشاهده کردند فردی با لباس معمولی خانگی و دمپایی به مأموران مراجعه و اعلام داشت که مدیر ساختمان است و با شنیدن صدا به بیرون از منزل مراجعه کرده است، مأموران در بررسی بیشتر در داخل راهرو ساختمان مشاهده کردند که ۲ دستگاه دوچرخه و تعدادی کفش به صورت یکجا جمع شده و آماده سرقت است.

جانشین پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: مأموران از همسایگان پرس و جو کرده و پس از بررسی بیشتر مشخص شد سارق همان فردی بوده که با مشاهده مأموران لباس‌های خود را تعویض کرده و با پوشیدن دمپایی خود را مدیر ساختمان معرفی کرده است، در نتیجه متهم دستگیر و به کلانتری منتقل شد. متهم در کلانتری به سرقت منزل با همدستی فرد دیگری که متواری شد اعتراف کرد و شاکیان نیز به کلانتری مراجعه کرده و متهم دارای ۶ مورد سابقه سرقت و تحمل حبس در زندان است.

طرهانی با بیان اینکه شهروندان حتماً در ایمنی درب ورود و پوشش دیوارها و نصب دوربین مداربسته در داخل ساختمان‌ها توجه داشته باشند، خاطرنشان کرد: پرونده متهم برای سیرمراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع شد.

دستبند پلیس بر دستان سارق گاردریل ها

سرهنگ پیمان لطیفی در آخرین خبر این بسته خبری گفت: به دنبال افزایش سرقت گاردریل های بزرگراه‌ها موضوع در دستور کار قرار گرفت و به پیگیری این امر کلیه عوامل انتظامی کلانتری‌ها و تیم عملیاتی ضربت سرکلانتری اعلام شد. تیم عملیات ضربت سرکلانتری سوم در حین گشت زنی به خودروی وانتی که به صورت مشکوکی در کنار بزرگراه در حال حرکت بوده مشکوک و خودرو را زیر نظر قرار داده و مشاهده می‌کنند که خودروی مذکور از تاریکی شب استفاده و در پوشش خودروهای شهرداری با علائم هشدار دهنده به کنار گاردریل ها رفته و شروع به بازکردن آنها کرد که سریعاً عوامل ضربت برای دستگیری متهم اقدام که متهم غافلگیر و دستگیر شد.

سرپرست سرکلانتری سوم بیان داشت: در بازرسی خودروی سارق، تعدادی گاردریل و وسایل مختلف برای باز کردن گاردریل ها کشف شد و متهم در تحقیقات فنی در کلانتری به جرم خود اعتراف کرده که با راهنمایی و همدستی برادرش که از پیمانکاران شهرداری است، اقدام به سرقت می‌کند که با هماهنگی قضائی همدست وی نیز دستگیر شد.