آمریکا و ترکیه سیاست های مخربی در سوریه دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، ریاض حداد سفیر سوریه در مسکو بر اهمیت نقش سوری های مقیم خارج از کشور در احیا و بازسازی وطن مادریشان تاکید کرد و گفت که فرزندان سوریه در طول سال های جنگ علیه کشورشان ثابت کرده اند که مسافت های طولانی آنان را از پذیرفتن مسئولیت های خود در قبال وطن باز نمی دارد.

سفیر حداد با شماری از سوری های مقیم مسکو در مقر سفارت این کشور در مسکو دیدار کرد و افزود که بازسازی سوریه نیازمند مشارکت فعال فرزندان آن که خارج از کشور به سر می‌برند، است.

سفیر سوریه در روسیه با اشاره به سیاست های مخرب آمریکا و ترکیه در کشورش و محکوم کردن آن، اعلام کرد: از جمله این سیاست ها می توان به اشغال بخش هایی از خاک سوریه و سرقت منابع طبیعی آن و همچنین اعمال اقدامات اجباری و یکجانبه بر ملت سوریه است.

وی در ادامه با اشاره به فداکاری های مردم سوریه در جنگ علیه کشورشان گفت: مردم سوریه خون را برای حفظ حاکمیت ملی کشورشان، مبارزه با تروریسم و رد هرگونه مداخله در امور داخلی خود، داده اند.