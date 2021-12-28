فرودگاه بین المللی عتق در شبوه هدف حملات موشکی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از البوابه الاخباریه الیمنیه، سه شنبه شب فرودگاه بین المللی عتق در استان شبوه در جنوب یمن شاهد انفجارهایی بود.
منابع نظامی اعلام کردند که به دنبال حمله موشکی، انفجارهای پی در پی فرودگاه عتق را لرزاند.
این منابع گفتند که در پی این انفجارها که احتمالاً از سوی نیروهای صنعا صورت گرفته باشد، شعلههای آتش به شدت زبانه میکشد.
طبق این گزارش، در جریان این حملات، نیروهای سعودی-اماراتی و یگانهایی از عناصر موسوم به «الویه العمالقه» هدف قرار گرفتهاند. برخی منابع نیز اعلام کردهاند که این انفجار همزمان با ورود نیروهای ائتلاف متجاوز سعودی به فرودگاه صورت گرفته است.
پیش از این منابع نظامی از اقدامات سعودی- اماراتی برای واگذاری استان شبوه یمن به تروریستهای القاعده خبر دادند. منابع نظامی تاکید کردند که ائتلاف متجاوز سعودی به دنبال انتقال تیپهای «ألویة العمالقة» که گروهی سلفی هستند به استان شبوه میباشد.
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