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۷ دی ۱۴۰۰، ۲۳:۳۷

منابع یمنی خبر دادند؛

فرودگاه بین المللی عتق در شبوه هدف حملات موشکی قرار گرفت

فرودگاه بین المللی عتق در شبوه هدف حملات موشکی قرار گرفت

منابع نظامی اعلام کردند که به دنبال حمله موشکی، انفجارهای پی در پی فرودگاه عتق را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از البوابه الاخباریه الیمنیه، سه شنبه شب فرودگاه بین المللی عتق در استان شبوه در جنوب یمن شاهد انفجارهایی بود.

منابع نظامی اعلام کردند که به دنبال حمله موشکی، انفجارهای پی در پی فرودگاه عتق را لرزاند.

این منابع گفتند که در پی این انفجارها که احتمالاً از سوی نیروهای صنعا صورت گرفته باشد، شعله‌های آتش به شدت زبانه می‌کشد.

طبق این گزارش، در جریان این حملات، نیروهای سعودی-اماراتی و یگان‌هایی از عناصر موسوم به «الویه العمالقه» هدف قرار گرفته‌اند. برخی منابع نیز اعلام کرده‌اند که این انفجار همزمان با ورود نیروهای ائتلاف متجاوز سعودی به فرودگاه صورت گرفته است.

پیش از این منابع نظامی از اقدامات سعودی- اماراتی برای واگذاری استان شبوه یمن به تروریست‌های القاعده خبر دادند. منابع نظامی تاکید کردند که ائتلاف متجاوز سعودی به دنبال انتقال تیپ‌های «ألویة العمالقة» که گروهی سلفی هستند به استان شبوه می‌باشد.

کد مطلب 5386659
محمدرضا مرادی

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    نظرات

    • فرامرز IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
      0 0
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      ازهمه مسلمانان وهمه سران مسلمان وهمه آزادیخواهان جهان.همه حامیان حقوق بشر جهان که مدعی دفاع ازحقوق انسان‌ها هستند بعنوان یک مسلمان التماس میکنم بفریاد ملت یمن برسید توقف هرچه زودتر جنگ را ترند جهانی نمایید.خالا دیگه عربستان متوجه شکست درجنگ زمینی شده به کمک حامیانش درحال بمباران کودکان وزنان یمن است
    • کاوه IR ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
      0 0
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      در قاموس ما جایی برای التماس در نظر گرفته نشده. نبرد تا نابودی آل سعود، اسراییل، و آمریکا بی وقفه ادامه دارد.

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