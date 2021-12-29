به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، حسین عباس‌نژاد در نشست تخصصی معاونان امور دریایی، پایش آبراه‌های تحت حاکمیت را یکی از موضوعات جدی دانست و خاطرنشان کرد: الکترونیکی کردن فرایند پایش آبراه‌های تحت حاکمیت، به صورت جدی و با کمک واحد فنی و مهندسی سازمان بنادر در دست اجرا است که امیدوارم تا پایان امسال طراحی و اجرایی شود.

سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، با اشاره به توسعه، تجهیز و تکمیل سیستم ترافیک کشتی‌ها در دریا( VTS)، افزود: اخیراً با مصوبه هیأت عامل سازمان بنادر، مقرر شد با توسعه و گسترش سیستم وی تی اس ساحلی، علاوه بر آبراه‌ها، کلیه ناوگان عبوری و ورودی به بنادر کشور را به طور کامل تحت پوشش کنترل و نظارت ترافیکی قرار دهیم.

وی با اشاره رویکرد سازمان بنادر برای توسعه سیستم‌های شناسایی خودکار راه‌دور موسوم به AIS و LRIT، تاکید کرد: بر اساس مصوبه هیأت عامل سازمان بنادر، مقرر شده تا با توسعه سیستم‌های شناسایی خودکار راه دور، نظارت کامل‌تری بر ناوگان ایرانی داشته باشیم.

عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی از به‌روز شدن، جامع‌سازی و تجهیز مرکز اضطرار دریایی و پاسخ به اضطرار دریایی خبر داد و با اشاره به ایجاد شرایط پایدار در کشور، اظهار داشت: به نظر می‌رسد، بعد از دو سال توقف در گردشگری دریایی در تعطیلات نوروز، امسال با حجم زیادی از متقاضیان گردشگران دریایی برای استفاده از امکانات ساحلی و دریایی روبرو شویم؛ به همین منظور برای خدمات رسانی ایمن و سریع به هموطنان برنامه‌ریزی شده است.