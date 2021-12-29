۱۲ پزشک متخصص جدید به مجموعه سلامت شادگان اضافه شد

نورالله طاهری به خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر تعداد ۱۲ پزشک متخصص جدید در کلینیک ویژه بیمارستان شهرستان شادگان جذب شده و مشغول فعالیت هستند.
وی افزود: پزشکان جذب شده دارای تخصصهای پوست و مو، ارتوپد، گوش و حق و بینی، جراح، اطفال، زنان و زایمان، قلب و عروق، پاتولوژی، رادیولوژی و چشم هستند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شادگان ادامه داد: جذب این تعداد پزشک با تلاش و پیگیریهای دانشگاه علوم پزشکی آبادان انجام شده که این امر ارائه خدمات درمان بهتری را به مردم شهرستان در پی خواهد داشت.
طاهری گفت: حجم و کیفیت خدمات درمانی ارائه شده به مردم بسیار ارزشمند است و امید میرود که روز به روز شاهد بهبود خدمات درمانی باشیم.
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