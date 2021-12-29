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۸ دی ۱۴۰۰، ۱۶:۴۹

مدیر شبکه بهداشت و درمان شادگان:

۱۲ پزشک متخصص جدید به مجموعه سلامت شادگان اضافه شد

۱۲ پزشک متخصص جدید به مجموعه سلامت شادگان اضافه شد

شادگان- مدیر شبکه بهداشت و درمان شادگان از جذب ۱۲ پزشک متخصص جدید در بیمارستان شهید معرفی زاده این شهرستان خبر داد.

نورالله طاهری به خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر تعداد ۱۲ پزشک متخصص جدید در کلینیک ویژه بیمارستان شهرستان شادگان جذب شده و مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: پزشکان جذب شده دارای تخصص‌های پوست و مو، ارتوپد، گوش و حق و بینی، جراح، اطفال، زنان و زایمان، قلب و عروق، پاتولوژی، رادیولوژی و چشم هستند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شادگان ادامه داد: جذب این تعداد پزشک با تلاش و پیگیری‌های دانشگاه علوم پزشکی آبادان انجام شده که این امر ارائه خدمات درمان بهتری را به مردم شهرستان در پی خواهد داشت.

طاهری گفت: حجم و کیفیت خدمات درمانی ارائه شده به مردم بسیار ارزشمند است و امید می‌رود که روز به روز شاهد بهبود خدمات درمانی باشیم.

کد مطلب 5386985

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