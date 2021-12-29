آزمایش بالینی اسپری بینی هپارین برای جلوگیری از کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این دارو در قالب اسپری بینی تجویز میشود و محققان معتقدند از این طریق میتوان جلوی آلوده کردن سلولهای بینی به ویروس کرونا را گرفت.
تولید اسپری بینی ضدکرونا بر اساس فرضیهای انجام شده که نشان میدهد عفونتهای اولیه کرونا از طریق مولکولی به نام هپاران سولفات در بینی ایجاد میشود. پروتئین اسپایک بدنام ویروس کرونا به سولفات هپاران متصل میشود که توانایی آن را در تعامل با گیرندههای ACE۲ و آلوده کردن سلولهای انسانی افزایش میدهد.
هپارین یک ماده ضد انعقاد پرکاربرد است که برای اولین بار بیش از یک قرن پیش کشف شد و به طور ایمن به عنوان درمانی برای مقابله با حملات قلبی و لخته شدن خون مورد استفاده قرار میگیرد.
گری اندرسون، از مرکز تحقیقات سلامت ریه دانشگاه ملبورن، میگوید تحقیقات اولیه نشان داده است که هپارین از نظر مولکولی بسیار شبیه به سولفات هپاران است که میتواند ذرات ویروس کرونا را هنگامی که مستقیماً به سلولهای بینی تزریق میشوند خنثی کند.
هپارین که ماده فعال در اسپری مذکور است، ساختاری بسیار شبیه به سولفات هپاران دارد، بنابراین مانند یک طعمه عمل میکند و میتواند به سرعت مانند یک مار پیتون به دور پروتئین اسپایک ویروس کرونا بپیچد و از آلوده کردن بینی یا انتشار آن جلوگیری کند.
یک آزمایش بالینی بزرگ برای آزمایش اسپری بینی مذکور به زودی در ایالت ویکتوریا استرالیا آغاز خواهد شد و توزیع این اسپری در ۴۰۰ خانه ظرف ۲۴ ساعت در دستور کار قرار گرفته است. هر شرکت کننده دو پاف از اسپری را سه بار در روز مصرف میکند تا مشخص شود آیا اسپری بینی از ابتلاء به کرونا در تماس نزدیک با مبتلایان به این ویروس جلوگیری میکند یا خیر.
نظر شما