حجتالاسلام مهدی سیاهکالی مرادی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری سلسله نشستهای جریان شناسی ویژه فعالان فرهنگی در استان قزوین از برگزاری نشست تخصصی جریان شناسی انجمن حجتیه در قزوین خبر داد.
وی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمانی نیازمند شناخت و بصیرت در حوزههای مختلف فکری هستیم، عنوان کرد: فعالان فرهنگی باید نسبت به جریانات فکری موجود در جامعه شناخت و اطلاعات کافی داشته باشند.
دبیر نشست تخصصی جریان شناسی انجمن حجتیه در قزوین عنوان کرد: یکی از جریانهای فکری که نیاز است فعالان فرهنگی مخصوصاً فعالان هیئتی از آن بیشتر شناخت داشته باشند، انجمن حجتیه است.
وی عنوان کرد: این نشست در ادامه سلسله نشستهای تبیین جریانهای فکری است، عنوان کرد: در این نشست تلاش خواهد شد تا با حضور حجتالاسلام رضا اکبری آهنگر پژوهشگر حوزه انجمن حجیته شناخت نسبی را برای فعالان فرهنگی در استان قزوین ایجاد کنیم.
حجتالاسلام سیاهکالی مرادی تاکید کرد: این نشست با عنوان «رمی جمرات» و توسط هیئت مکتبالمهدی مسجد ولایت برگزار میشود.
وی در پایان یادآور شد: نشست تبیینی «رمی جمرات» فردا پنجشنبه ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه و با حضور فعالان فرهنگی و هئیتی در مسجد ولایت برگزار خواهد شد.
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