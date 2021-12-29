نمایش «سرگذشت نابهنگام» برگزیده جشنواره ملی تئاتر مرصاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، شریف اسلامی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اختتامیه جشنواره ملی تئاتر مرصاد، یادبود سردار بزرگ مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی و ۱۲۸۰ شهید شهرستان اسلام آباد عصر روز سه شنبه هفتم دی ماه در اسلام آباد غرب برگزار شد.

وی بیان داشت: نمایش «سرگذشت نابهنگام» به کارگردانی راضیه فصیح و نویسندگی سیاوش عالی پور از تولیدات واحد نمایش حوزه هنری استان کهگیلویه و بویراحمد در این جشنواره حضور داشت و موفق به کسب جوایز اصلی این جشنواره شد.

اسلامی تصریح کرد: این نمایش داستان سه سرباز ایرانی است که در زمان پیدایش داعش، به مرزهای کردستان اعزام می‌شوند که یکی از آنها به دست داعش به شهادت می‌رسد.

وی با اشاره به جوایز کسب شده این نمایش افزود: این اثر توانست با کسب جوایز، دیپلم افتخار بهترین کارگردانی، دیپلم افتخار بهترین طراحی صحنه، لوح تقدیر بازیگری دوم مرد و لوح تقدیر بازیگری دوم زن به عنوان اثر برگزیده جشنواره ملی مرصاد انتخاب و به جشنواره مقاومت و تئاتر فجر معرفی شود.

اسلامی اظهار داشت: داوود پارسا، محمد دشتی، محمد خماسپور، محسن جلالی، زینب نارکی، فائزه موسوی، داوود هاشمی، محمد اسدی و طاها پارسا بازیگران این نمایش و محمد رضایی، ارسلان مردانی، امیر بخشی و محمود دشتی نیز عوامل اجرایی نمایش بودند.