امید بخشی رکن اصلی نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن فاضلیان چهارشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی دهه فجر در شهرستان تویسرکان که در فرمانداری برگزار شد، گفت: حماسه ۹ دی با برگزاری برنامه‌های میدانی و تبیینی در سطح استان و شهرستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: حماسه ۹ دی را نباید فراموش و کم اهمیت جلوه دهیم، حماسه ۹ دی ماجرای انتخابات بود ولی به سمت دیگری حرکت کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه در استان دو جایزه برای بهترین شهرستان و بهترین کارگروه در نظر گرفته شده است، گفت: مراسم دهه فجر باید به صورت دلی برگزار شود، گزارش دادن را ملاک کار قرار ندهید.

حجت الاسلام فاضلیان تاکید کرد: تبیین دستاوردهای نظام در چهار دهه اهمیت بالایی دارد، همه ادارات و سازمانها در بیان گزارش‌های عملکرد در این دهه باید به صورت جدی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه استقلال یکی از شعارهای نظام اسلامی است، تصریح کرد: استقلال سیاسی، استقلال نظامی، فرهنگی و اقتصادی باید تحت عنوان تبیین دستاوردهای نظام اسلامی بیان شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان با تاکید بر اینکه حضور مردم و مسئولان در این مراسم‌ها بسیار مهم و دارای اهمیت است، متذکر شد: دادن خدمات مختلف برای امید بخشی به مردم بسیار مهم و اساسی است.

بُعد مردمی بودن برنامه‌های دهه فجر فراموش نشود

در ادامه این جلسه، سرپرست فرمانداری شهرستان تویسرکان نیز با بیان اینکه کمیته‌های ۱۹ گانه در سطح شهرستان جهت برگزاری باشکوه‌تر مراسم شکل گرفته است، گفت: همه گروه‌های سنی بویژه نوجوانان و جوانان باید در برنامه ریزی ها و مراسم‌های دهه فجر حضور پررنگ داشته باشند.

حسین افشاری با تاکید بر اینکه باید برنامه‌ها بر اساس نیاز گروه‌های مخاطب تدوین شود، تصریح کرد: دستگاه‌های تبلیغی دشمن کار را شروع کردند و تلاش دارند ناامیدی را در بین مردم به وجود بیاورند و دستاوردهای انقلاب را نادیده بگیرند و ما با همیاری و کمک مردم و مسئولین ذیر ربط باید توطئه آنها را خنثی کنیم.

وی با بیان اینکه سپاه ناحیه شهرستان با استفاده از ظرفیت پایگاه‌ها در محلات برنامه‌های ویژه برای دهه فجر در محلات برنامه ریزی کند، تاکید کرد: نباید بُعد مردمی بودن برنامه‌های دهه فجر با محوریت مساجد فراموش شود.