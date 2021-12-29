یک بیمار کرونایی در چهارمحال و بختیاری جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید راشد جزایری با بیان اینکه در شبانه روز گذشته ۴۳۱ نفر با علائم بالینی مشکوک به کرونا به مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری مراجعه کردند، اظهار کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۲۶۲ هزار و ۹۶۸ نمونهگیری انجامشده است.
وی گفت: هماکنون هشت بیمار با شرایط وخیم در بخشهای ویژه مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری بستری هستند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تصریح کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۸۷ هزار و ۷۷ نفر در استان چهارمحال و بختیاری به این بیماری مبتلا شدهاند.
جزایری تعداد بیماران بستری در بیمارستانهای استان را ۳۴ نفر اعلام کرد و افزود: با فوت یک نفر در ۲۴ ساعت گذشته، مجموع فوتیهای ناشی از ابتلاء به بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری به هزار و ۷۵۶ نفر رسید.
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