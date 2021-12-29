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۸ دی ۱۴۰۰، ۱۴:۴۰

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

یک بیمار کرونایی در چهارمحال و بختیاری جان باخت

یک بیمار کرونایی در چهارمحال و بختیاری جان باخت

شهرکرد- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از فوت یک بیمار کرونایی در چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: حال هشت بیمار وخیم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید راشد جزایری با بیان اینکه در شبانه روز گذشته ۴۳۱ نفر با علائم بالینی مشکوک به کرونا به مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری مراجعه کردند، اظهار کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۲۶۲ هزار و ۹۶۸ نمونه‌گیری انجام‌شده است.

وی گفت: هم‌اکنون هشت بیمار با شرایط وخیم در بخش‌های ویژه مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری بستری هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تصریح کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۸۷ هزار و ۷۷ نفر در استان چهارمحال و بختیاری به این بیماری مبتلا شده‌اند.

جزایری تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌های استان را ۳۴ نفر اعلام کرد و افزود: با فوت یک نفر در ۲۴ ساعت گذشته، مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری به هزار و ۷۵۶ نفر رسید.

کد مطلب 5387238

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