شکایت باشگاه سایپا از استقلال رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت بازیکنان ۱۲ رای مربوط به شکایات مختلف را صادر کرد. آرای صادره به شرح زیر است:

* باشگاه استقلال تهران از باشگاه هوادار تهران به دلیل مطالبه غرامت آموزشی فرهاد زاوشی شکایت کرد که باتوجه به عدم انعقاد قرارداد باشگاه هوادار با زاوشی، این شکایت از سوی کمیته وضعیت بازیکنان قابل رسیدگی نبوده و مردود اعلام شد.

* همچنین کمیته وضعیت بازیکنان شکایت باشگاه استقلال تهران از باشگاه شهرخودرو بابت درخواست غرامت آموزش عرشیا بابایی را به دلیل عدم رابطه قراردادی فیمابین نامبرده و باشگاه شهرخودرو غیر قابل رسیدگی و مردود اعلام کرد.

* باشگاه سایپا تهران از باشگاه استقلال تهران به دلیل مطالبه غرامت حق آموزش امیرحسین حسین زاده شکایت کرد که پس از بررسی پرونده، کمیته وضعیت بازیکنان قرار رد دعوی صادر کرد.

* با شکایت کامران علیزاده صادقی از باشگاه ماشین سازی تبریز به دلیل مطالبه وجه، با بررسی پرونده در نهایت باشگاه ماشین سازی به پرداخت ششصد و نود و نه میلیون و پانصد و پنجاه و پنج هزار و شصت و سه ریال به انضمام هزینه دادرسی محکوم شد.

* همچنین باشگاه ماشین سازی تبریز باید به خاطر شکایت سید احمد اسدالهی اکرامی به دلیل مطالبه چهارصد میلیون ریالی، این مبلغ را طبق رای صادره به انضمام هزینه دادرسی بپردازد.

* مهدی اکبریان نیز از باشگاه ماشین سازی تبریز شکایت کرد و خواستار مطالبه دویست و پنجاه میلیون ریالی شد که باشگاه به پرداخت مبلغ مورد مطالبه و هزینه دادرسی محکوم شد.

* باشگاه چوکای چالش به دلیل شکایت مهدی رضایی برای مطالبه وجه یک میلیارد و دویست میلیون ریالی، محکوم به پرداخت این مبلغ و هزینه دادرسی در حق رضایی شد.

* محمد صادقی از باشگاه بعثت کرمانشاه (علم و ادب تبریز سابق) بابت مطالبه دویست میلیون ریالی شکایت کرد و این باشگاه به پرداخت مبلغ مورد مطالبه و هزینه دادرسی محکوم شد.

* شکایت میثم کریمی از باشگاه سپیدرود رشت بابت مطالبه نهصد میلیون ریالی با توجه به استرداد دعوی از سوی شاکی، کمیته وضعیت بازیکنان قرار رد دعوی را صادر کرد.

* باشگاه ولایت اهواز از باشگاه استقلال خوزستان به دلیل مطالبه غرامت حق آموزش رضا مراونی شکایتی را ارائه کرد که باتوجه به محتویات پرونده، خواسته باشگاه ولایت اهواز به دلیل عقد قرارداد آماتور این بازیکن با باشگاه استقلال خوزستان قابل رسیدگی تشخیص داده نشد.

* شکایت میکاییل ایمن تراج از باشگاه ویستا توربین در مطالبه ۶۵۰ میلیون ریالی، موجب محکومیت این باشگاه به پرداخت ۶۵۰ میلیون ریال و هزینه دادرسی شد.

* وحید اصغرزاده از باشگاه رایکا بابل به دلیل مطالبه وجه به مبلغ هفتصد میلیون ریال شکایت کرد که کمیته وضعیت بازیکنان نسبت به این شکایت قرار رد صادر کرد.