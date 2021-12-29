لزوم رعایت شأن بانوان محجبه در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حفظ حجاب همواره بخش عمده ای از رسالت انبیاء و اولیاء ادیان الهی بوده است به شکلی که یکی از وظایف علمای دین و جامعه مقوله عفاف و حجاب است؛ براساس باورهای دینی و مذهبی کشور ما نیز احکام مرتبط با پوشش زن نیز با این فسلفه و حکمت حکیمانه تعیین شده است.

نوع پوشش و حجاب زنان ما از صدر اسلام تاکنون تغییرات بسیار زیادی را به خود دیده است؛ حجاب و عفاف دو اصل مهم در زندگی بشری به شمار می رود چراکه رعایت این مهم سبب می شود تا انسان از آسیب های اجتماعی دور بماند؛ فلسفه حجاب اسلامی در واقع توجه به تهذیب و تزکیه نفس است که قرب الهی را فراهم ساخته و رشد معنوی فرد را به دنبال خواهد داشت.

یکی از کارکردهای مهم حجاب در حوزه اجتماعی است چراکه انسان را از معاشرت های بی بند و بار محفوظ می دارد و بر تحکیم نظام خانواده افزوده و سبب جلوگیری از انحلال زندگی مشترک و به طبع آن افزایش امنیت اجتماعی خواهد شد.

اخیراً نیز چنین برخورد و تفکری گریبان بانوی محجبه ای که در آزمون استخدامی سال گذشته شرکت کرده بود را گرفته است و همچنان این پرونده در مسیر تصمیم گیری است.

اما ماجرا چه بوده است؟

در سال گذشته در اقدامی عجیب از سوی مدیر و مراقبان محل برگزاری آزمون استخدامی، بانویی محجبه از بیم تقلب مجبور به برداشتن چادر خود می شود و در این خصوص تحت فشار قرار می گیرد.

این در حالی است که به گفته فعالان فرهنگی و اجتماعی نظیر این موضوع در استان های دیگر و برخی دیگر از امتحان ها هم اتفاق افتاده است.

خانوم ابوالحسنی معتقد است که اصل گفتار و رفتار این مدیر اشکال داشته است و اقدام وی موجب سلب آسایش از او و سایر افراد چادری حاضر در آزمون شده است و برخورد درست با این مدیر می تواند از تکرار اتفاقات مشابه در آینده جلوگیری کند چراکه بانوان چادری به دلایل واهی نظیر امکان همراه داشتن تقلب از پوشش دلخواه خود محروم می شوند.

برخوردهای سلیقه ای با حجاب؛ مصداق بارز خشونت است

توران ولی مراد، مدیر شبکه ایران زنان در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص این اتفاق گفت: چنین اقدامی جای تاسف دارد چراکه از اساس اینکه فردی در جایگاه مدیر برگزاری یک آزمون به خود اجازه دهد که در خصوص پوشش افراد ورود کند جای بحث بسیاری دارد و باید برخورد جدی با این مسئله شکل گیرد.

مدیرشبکه ایران زنان افزود: چنین اقداماتی متاسفانه محدود به همین یک مورد نمی شود بلکه اخیراً خبری مبنی بر ایجاد مزاحمت و محرومیت از ورود به یک آزمون برای یک خانم باردار خبر رسید.

وی اظهار کرد: نمی توان اجازه داد که برخوردهای سلیقه ای برگزار کنندگان به مسئله پوشش، لباس و از این قبیل موارد ورود کند چراکه هرکسی که بخواهد تقلب کند با هر پوششی امکان این کار را دارد و این مورد تنها به تصورات و ذهنیت برگزار کننده این آزمون بازمی گردد و این کار دقیقاً تخلف و خشونت علیه زنان است.

ولی مراد تصریح کرد: اگر یک زن می خواهد که پوشش کامل و حجاب برتر داشته باشد و این مسئله در فرصت های اجتماعی برای او محرومیتی ایجاد نکند آن مدیر نباید اجازه داشته باشد که برای او مزاحمت ایجاد کند.

مدیر شبکه ایران زنان خاطرنشان کرد: موضوع نیت خوانی این مدیر نیست بلکه الگوی رفتاری است و اگر با این مسئله برخورد نشود این رفتار می تواند در فرم های دیگر تداوم یابد.

وی بیان کرد: زنی که می خواهد پوشش چادر را داشته باشد می تواند انتخاب خودش را داشته باشد و نباید برخوردی با وی صورت گیرد.

ولی مراد عنوان کرد: جا دارد که معاونت امور زنان ریاست جمهوری و امور زنان آموزش و پرورش به این مسئله ورود کنند و با آن برخورد جدی کنند چراکه چنین اقدامی مصداق بارز خشونت علیه زنان است به خصوص در این مسئله که یک موضوع عقیدتی است.

مدیر شبکه ایران زنان افزود: نوع پوشش این خانم چادر بوده است و این اقدام نوعی توهین و برچسب زنی به چادر این خانم است چراکه هر کسی با هر وسیله و پوششی می تواند اقدام به تقلب کند؛ بنابراین چنین اقدامی جای تاسف دارد و باید با این مسئله برخورد شود.