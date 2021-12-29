توجه ویژه وزارت امور خارجه به نیازهای امنیتی و اقتصادی اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی استانداری اردبیل، رضا قاسمیان در دیدار اختصاصی با دستیار ویژه و مشاور وزیر امور خارجه که در استانداری انجام یافت، ضمن تشریح فرصتهای سرمایهگذاری منطقه و ظرفیتهای انباشته در تعاملات مرزی با کشور همسایه، اظهار کرد: بر این اساس، مردم و مسؤولان استان مرزی اردبیل از وزارت امور خارجه و شخص وزیر انتظار دارند به نیازهای استان در حوزه مأموریتها و وظایف این وزارتخانه، به طور ویژه، توجه کنند.
محمد صادق فضلی، دستیار ویژه و مشاور وزیر امور خارجه نیز در این دیدار ضمن ابراز امیدواری نسبت به افزایش تعاملات و مراودات مرزی استان اردبیل با کشور همسایه، افزود: ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی این استان در تصمیمگیری وزارت امور خارجه حتماً مورد توجه قرار خواهد گرفت.
همچنین در این جلسه درباره معرفی فرصتهای سرمایهگذاری استان به ایرانیان مقیم در خارج از کشور، جذب سرمایهگذاران در استان و … بحث و تبادل نظر شد.
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