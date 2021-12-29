انتقال شبکه برق و آب به قله سردار سلیمانی در لامرد انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عطاءاله جوکار بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: شهر لامرد دارای پارک‌های محله‌ای متعددی است، اما با توجه به چشم اندازی که در پیش رو است فاقد یک پارک متناسب با این شهر می‌باشد.

وی گفت: پارک شهدای گمنام شهر لامرد توپوگرافی بسیار زیبایی دارد که در ۲۰ روز گذشته به صورت جهادی عملیات اجرایی شروع شده و تا فرا رسیدن ایام نوروز جهت اسکان، و استفاده بهینه به پایان خواهد رسید.

جوکار ضمن تشکر و قدردانی از گزارش خبرگزاری مهر، از قله سردار سلیمانی در شهر لامرد تاکید کرد: خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و دوستداران اهل طبیعت و ورزش، تمثال مبارک شهدا را نصب کرده و جایگاهی را متناسب با هر شهید ساخته‌اند، که استقبال شهروندان خوب بوده و ما هم تا جایی که در توانمان باشد امکانات شهرداری را در این پارک سی هکتاری اجرایی و عملیاتی می‌کنیم.

شهردار لامرد تصریح کرد: در راستای اجرای فاز اول توسعه و احداث پارک سی هکتاری شهر لامرد که در امتداد بلوار معلم می‌باشد، و با توجه به درخواست و نشستی که با این متولیان قله سردار داشته‌ایم و در گزارش مهر نیز به آن اشاره شده بود ایجاد خط انتقال شبکه برق و انتقال آب به قله سردار تا آخرین ایستگاه تا قبل از عید انجام خواهیم داد.

وی یادآور شد: نقشه برداری تأمین آب، اختلاف ارتفاع از محل برداشت آب انجام، و سفارش پمپاژ آب نیز داده شده است که ظرف سه ماه آینده اقدامات خوبی انجام خواهیم داد.

جوکار گفت: تمام تلاشمان این است که شرایطی را برای استقرار فضای معنوی، تفریحی و ورزشی انجام دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیگر فعالیت‌های شهداری لامرد افزود: اولین محله‌ای که بازدید انجام شد شهرک مسکن مهر بوده که انجام عملیات پاکسازی و جمع آوری نخاله‌ها را در صبح زود همان شب در دستور کار قرار دادیم.

شهردار لامرد گفت: عملیات آسفالت در شهر لامرد با مشخص شدن پیمانکار مربوطه ۳۵ هزار مترمربع بر اساس اولویت بندی که انجام شده را هزینه خواهیم کرد و تعدادی از این معابر آسفالت خواهد شد. وی گفت: اعتبارات شهرداری در حوزه آسفالت محدود، و هزینه بر است.

وی به دیوار رودخانه ساحلی شهر اشاره کرد و گفت: از نگاه کارشناسی، این مهم یک آفت است، که ظرفیت آبگیری خیلی بالایی دارد و در این زمینه مطالعاتی صورت نگرفته است.

جوکار با انتقاد نسبت به اینکه نباید در حاشیه رودخانه خانه‌ای ساخته شود اظهار داشت: چه کسانی مالک زمین و خریدار اراضی در احداث ساختمان‌ها در حریم رودخانه شده‌اند، و این حجم سنگین آب از کجا گذر کند که روزی دست خوش خسارت می‌شود.

وی افزود: طبق اطلاعیه هواشناسی ما شاهد بارش سنگین باران از پنج شنبه پیش را خواهیم بود، و استان فارس دست خوش این بارش هاست که همه شهروندان نسبت به رعایت نکات ایمنی، بهتر است در خانه بمانند.

شهردار لامرد گفت: شهر را به دو بخش غرب و شرق تقسیم کرده‌ایم و تمام امکانات شهرداری برای بارش‌های اخیر و احتمال هر گونه مشکل بسیج شده است، تا خسارت‌های ناشی از این سیل را به حداقل برسانیم، و از مردم هم می‌خواهیم در این امر یاری رسان ما باشند.

جوکار به روشنایی معابر در شهر لامرد اشاره کرد و گفت: بنا داریم در این چهار سال تمامی بلوارها را نسبت به تعویض لامپ‌ها به چراغ ال ای دی(LED)انجام دهیم.

وی گفت: بر اسای اولویت بندی امید است از خیابان بسیج شهر لامرد این روشنایی‌های ال ای دی انجام شود. شهردار لامرد گفت: برای پایه چراغ‌های مشکل دار در کوچه‌های محلات، توافقاتی با اداره برق انجام شده و تلاشمان را خواهیم کرد تا خاموشی کوچه‌ها را مرتفع کنیم.

جوکار تصریح کرد: برای مرمت بلوارهای سطح شهر پیمانکار مشخص شده، و این پروژه یک پروژه ۲و نیم میلیاردی ست. وی گفت: یک پیمانکار دیگر نیز معابر مخدوش شده را ترمیم و آن را انجام خواهد داد و به زودی شاهد اتمام آن باشیم.

شهردار لامرد با تاکید بر اینکه بنا داریم ۱۵ هزار اصله نهال را در چهار ساله نهال گیری کنیم تصریح کرد: از شهروندان لامردی نیز بابت توجه به درخت کاری و گل کاری در درب منازل که چهره زیبا و قشنگی به شهر داده نیز تشکر و قدردانی می‌نمائیم.

جوکار افزود: رنگ آمیزی بلوارهای سطح شهر تا قبل از عید نوروز انجام می‌شود. وی به نقشه برداری هوایی سطح شهر که اعیان و عرصه که در عملیات ممیزی نیازمند آن است اشاره کرد و گفت: نقشه هوایی جدید را به زودی تهیه خواهیم کرد.

وی به وجود و نیازمندی این شهر به داشتن کمربندی مناسب یادآورشد و گفت: مطالعات ساخت کمربندی شهر لامرد صورت پذیرفته است و پی گیری هایی را نیز انجام شده، تا بار ترافیکی که بر روی خیابان هاست و برای شهرداری نیز هزینه براست انجام شود.