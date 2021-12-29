به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه جشنواره بازارپردازی تهران، در راستای برگزاری رویدادهای فرنو در ماههای گذشته، فرآیند بازارپردازی فرهنگی با آغاز ثبتنام پنجمین رویداد فرنو با عنوان فرنو پویانمایی و وبسریز به مرحله تکمیل ونهاییشدن رسید.
در این مرحله، گام پنجم و آخرین گام برای توسعه کسب و کارهای بازارپردازی (مرچندایزینگ) فرهنگی از طریق توسعه مجموعههای پویانمایی و وبسریز برای شبکههای اجتماعی برداشته میشود. در رویداد فرنو پویانمایی و وبسریز، بهمرسانی فعالان فرهنگی در حوزه تهیهکنندگان و استودیوهای انیمیشن، تولیدکنندگان مجموعههای وبسریز (شامل پویانمایی، عروسکی و موارد مشابه)، با مجموعههای توسعهدهنده کسب و کارهای فرهنگی همانند مراکز نوآوری، شتابدهندهها، فرشتگان سرمایهگذاری و تهیهکنندگان ارشد فرهنگی صورت میگیرد تا در نتیجه آن، طرحهای نوین فرهنگی در حوزه انیمیشن و وبسریز به توسعهدهندگان کسب و کارهای فرهنگی ارائه گردد.
دراین رویداد، زمینه مناسب برای شکلدهی مشارکت مالکیت معنوی طرحهای فرهنگی بین فعالان فرهنگی و توسعهدهندگان کسب و کارهای فرهنگی برای سامان دادن به کسب و کارهای بازارپردازی فرهنگی پیگیری میشود.
ثبت نام رویداد فرنو انیمیشن و وبسریز، از ۹ دیماه آغاز و تا ۲۳ دیماه ادامه مییابد و سپس تیمها بعد از گذراندن مراحل مختلف رویداد، در بهمنماه اقدام به ارائه طرحهای خود خواهند کرد.
این رویداد با محوریتهای برگزاری دورههای آموزشی برای استارتآپها و تیمها با همراهی همه شتابدهندههای دانش بنیان، تیمسازی و اتصال تیمها به شتابدهندهها و ارائه تسهیلات بذری به شتابدهندههای دانشبنیان برگزار میشود.در این رویداد نیازمندیهای فرهنگی برخی از نهادهای دولتی مانند جمعیت هلال احمر و بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در قالب بازارپردازی فرهنگی ارائه میشود.
علاقمندان جهت حضور در این رویداد میتوانند با مراجعه به سامانه غزال به آدرس ghazal.inif.ir و نیز سایت dalan.farhangbonyan.ir/farno-anima ثبتنام و اطلاعات خود را ارسال کنند.
رویدادهای فرنو، مجموعه رویدادهای «فرهنگی نوین» است که توسط بنیاد سپهر انقلاب اسلامی و با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار می شود و در قالب سلسله رویدادهای «پیوند فرهنگی»، با هدف تحکیم جایگاه تهیه کنندگان ارشد فرهنگی، زمینه لازم برای بازارپردازی فرهنگی و درهم آمیخته سازی زمینه های متنوع فرهنگی را بوجود میآورد تا از این طریق، بستر لازم برای برآورده سازی نیازهای مخاطبان تخصصی فرهنگی (بهرهبرداران اقتصادی از حقوق مالکیت معنوی) فراهم گردد.
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