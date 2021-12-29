مقابل مس هنر کردیم/ اشتباهات داوری برایم عادی شده است!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال گل گهر در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال امروز چهارشنبه میزبان تیم مس رفسنجان بود که این بازی با نتیجه تساوی ۲ - ۲ تمام شد.

امیر قلعه نویی سرمربی گل گهر در پایان این مسابقه در گفتگوی تلویزیونی گفت: به استان کرمان بابت این دربی خوب تبریک می گویم که چهار گل داشت. آنها یک موقعیت داشتند و دو گل زدند. ما امروز تنبیه شدیم. از یک جهت خوب است چون بازی را برگرداندیم. اینکه جلوی تیم مس دو صفر را برگردانید هنر است.

وی ادامه داد: رضا شکاری و مرتضی شکاری چند موقعیت را گل نکردند. تیم حریف در نیمه اول از اشتباهات فردی ما به خوبی استفاده کرد.

سرمربی گل گهر با اشاره به ماجرای کسر امتیاز از این تیم با حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تاکید کرد: تیم ما از نظر روحی روانی دوران بدی را می‌گذارند. بزرگترین تیم‌های دنیا هم بودند نمی‌توانستند این مرحله را رد کنند چه برسد به تیمی که سومین سال حضورش در لیگ برتر تجربه می‌کند.

قلعه نویی افزود: می‌دانیم و مطمئنیم هیچ اشتباهی نکرده‌ایم. در گذشته هم هیچ وقت این مسائل نبوده است. مثلاً تیم‌های نود ارومیه در بازی با قشقایی دو بازیکن اضافه کردند که در رای آنها آمده بود" تخلف صورت گرفته ولی چون سازمان لیگ مجوز امتیاز کسر نمی‌شود". برای سال ۱۳۹۹ است.

سرمربی گل گهر همچنین در خصوص قضاوت اکبریان در بازی با مس رفسنجان گفت: اکبریان صد درصد می‌توانست بازیکن شماره ۱۱ مس را اخراج کند اما این چیزها برایم عادی شده است. با اشتباهات داوری جام قهرمانی از من گرفته شده است. این چیزها که دیگر برایم مهم نیست. اگر حرفی هم بزنیم که می‌دانید چه می‌شود. آن بالا خدایی هست.