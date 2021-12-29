به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بلتا، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «الکساندر لوکاشنکو» همتای بلاروسی وی امروز چهارشنبه در شهر «سن پترزبورگ» با یکدیگر دیدار کردند.

رئیس جمهور بلاروس در این دیدار خطاب به پوتین گفت: نمی خواهم تملق کنم؛ از کمک های روسیه به کشورم در مقابل فشارهای خارجی تشکر می کنم. از حمایت های مسکو در خصوص همکاری در صنایع هواپیمایی قدردانی می کنم. دو کشور کارخانه هایی در حوزه نظامی و غیرنظامی دارند و با هم همکاری می کنند.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در این دیدار از برنامه هایی برای برگزاری تمارین نظامی مشترک روسیه- بلاروس در ماه های فوریه و مارس سال آتی میلادی در خاک مینسک خبر داد.