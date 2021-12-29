  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۸ دی ۱۴۰۰، ۱۷:۰۹

در دیدار پوتین و لوکاشنکو توافق شد؛

برگزاری تمرین‌های نظامی مشترک روسیه- بلاروس در فوریه و مارس ۲۰۲۲

برگزاری تمرین‌های نظامی مشترک روسیه- بلاروس در فوریه و مارس ۲۰۲۲

رؤسای جمهور روسیه و بلاروس امروز در شهر «سن پترزبورگ» با یکدیگر دیدار و در خصوص برگزاری تمارین نظامی مشترک مسکو- مینسک در فوریه و مارس سال ۲۰۲۲ در خاک بلاروس توافق کرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بلتا، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «الکساندر لوکاشنکو» همتای بلاروسی وی امروز چهارشنبه در شهر «سن پترزبورگ» با یکدیگر دیدار کردند.

رئیس جمهور بلاروس در این دیدار خطاب به پوتین گفت: نمی خواهم تملق کنم؛ از کمک های روسیه به کشورم در مقابل فشارهای خارجی تشکر می کنم. از حمایت های مسکو در خصوص همکاری در صنایع هواپیمایی قدردانی می کنم. دو کشور کارخانه هایی در حوزه نظامی و غیرنظامی دارند و با هم همکاری می کنند.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در این دیدار از برنامه هایی برای برگزاری تمارین نظامی مشترک روسیه- بلاروس در ماه های فوریه و مارس سال آتی میلادی در خاک مینسک خبر داد.

کد مطلب 5387414

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه